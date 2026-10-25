Por: Portal Bogotá

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Bogotá ha intensificado sus acciones para reforzar la seguridad, combatir el tráfico de estupefacientes y recuperar espacios públicos en zonas clave del sur de la ciudad. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá, el pasado 23 de octubre de 2026 se llevó a cabo un operativo interlocal en los sectores de Meissen y La Playa I, pertenecientes a la localidad de Ciudad Bolívar. Esta intervención, calificada como parte del Plan Candado, se desarrolló de forma articulada entre las autoridades de las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar, bajo la coordinación de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, las alcaldías locales y los enlaces territoriales de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ).

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Durante la jornada, las acciones de las autoridades permitieron la captura de una persona, señalada por el delito de tráfico de estupefacientes, así como la incautación de 50 dosis de bazuco, según datos oficiales difundidos en redes sociales por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. La intervención también incluyó el cierre inmediato de tres establecimientos comerciales y la suspensión temporal de las actividades en otro, luego de las inspecciones y controles realizados.

En cuanto a los controles ciudadanos, los uniformados efectuaron registros a 250 personas y a 60 motocicletas. Además, siete personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección (CTP), lo que indica una estrategia de prevención y contención de conductas que podrían desencadenar situaciones de riesgo o vulnerar la convivencia en el sector.

Como parte de la estrategia integral, los equipos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia adelantaron labores de sensibilización y acercamiento con 45 personas de la comunidad. Estas actividades buscaron fortalecer la prevención e involucrar a la ciudadanía en la corresponsabilidad frente a la seguridad y la convivencia. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, esta clase de operativos interlocales permite coordinar eficientemente los recursos de las diferentes entidades para controlar, prevenir conductas delictivas y mejorar la percepción y las condiciones reales de seguridad en los barrios del sur de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionó el operativo interlocal de seguridad en Ciudad Bolívar y Tunjuelito?

El operativo interlocal realizado el 23 de octubre de 2026 articuló acciones entre las localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito, con el apoyo de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, alcaldías locales y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Las autoridades priorizaron sectores como Meissen y La Playa I, donde hicieron inspecciones a establecimientos, registros a personas y vehículos, y actividades de prevención y sensibilización en la comunidad.

¿Qué es el Centro de Traslado por Protección (CTP) en Bogotá?

El Centro de Traslado por Protección (CTP) es una instalación a la que las autoridades trasladan temporalmente a personas que requieren protección o prevención ante situaciones que puedan poner en riesgo su seguridad, la de terceros o el orden público. Durante el operativo mencionado, siete personas fueron llevadas a este centro como parte de las medidas preventivas adoptadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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