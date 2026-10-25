Por: El Espectador

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La Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá dio a conocer que un juez penal con función de control de garantías decretó la suspensión del poder dispositivo sobre el predio designado para la construcción del futuro Hospital de Engativá. Esta medida cautelar ordena que, por el momento, no sea posible vender, transferir ni imponer gravámenes sobre el terreno, mientras se desarrollan las investigaciones alrededor de su titularidad. De acuerdo con la información proporcionada, esta decisión se tomó para evitar que el inmueble siga siendo objeto de operaciones jurídicas, considerando que existen presuntas irregularidades en torno a su propiedad.

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Según las autoridades distritales, sobre el predio pesaría una maniobra fraudulenta que buscaba transferir indebidamente el bien público a particulares. El Distrito sostiene que, después de este intento de apropiación por parte de una persona, sus eventuales herederos intentaron llevar a cabo varias operaciones de compraventa del inmueble. Esto alertó a la administración, que decidió activar los mecanismos legales para salvaguardar el patrimonio público y proteger la destinación del terreno a la infraestructura hospitalaria que necesita la localidad de Engativá.

La defensa jurídica del predio fue liderada por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la Secretaría Distrital de Salud, la Subred Norte y la propia Secretaría Jurídica Distrital. Esta última asumió el poder preferente para la representación jurídica y la coordinación de todas las acciones encaminadas a proteger el bien. La administración encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán destaca que la decisión del juez representa un paso adelante en la protección del patrimonio público y garantiza que el predio mantenga su propósito original dentro del marco del proyecto hospitalario.

Pese a que la suspensión dictada no resuelve de fondo el conflicto jurídico, el Distrito ha manifestado que continuará con todas las actuaciones legales necesarias. Los esfuerzos se concentrarán en dos frentes: lograr que se cancele el registro del predio que consideran obtenido de manera irregular y adelantar las investigaciones penales contra quienes intentaron apropiarse indebidamente del bien. La Secretaría Jurídica Distrital ratificó su compromiso de llevar a cabo las acciones pertinentes para blindar la destinación del inmueble al Hospital de Engativá y así proteger los intereses de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue suspendido el poder dispositivo sobre el terreno del Hospital de Engativá?

La suspensión se decretó porque existen presuntas irregularidades en el proceso de apropiación del terreno, incluyendo la posible ejecución de maniobras fraudulentas para transferir el bien público a manos privadas. Mientras se esclarece la situación y se avanza en el proceso judicial, la medida cautelar impide operaciones como la venta, transferencia o gravamen del predio, de acuerdo con la Secretaría Jurídica Distrital.

¿Qué entidades participaron en la defensa del predio del Hospital de Engativá?

La defensa del predio fue liderada por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la Secretaría Distrital de Salud, la Subred Norte y la Secretaría Jurídica Distrital, la cual asumió el poder preferente para representar y coordinar jurídicamente todas las acciones de protección del terreno, según la información proporcionada por la administración distrital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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