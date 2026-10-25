Por: Portal Bogotá

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La Policía Metropolitana de Bogotá continúa con su ofensiva contra el delito en la ciudad, esta vez con la captura de tres personas en la localidad de Ciudad Bolívar. De acuerdo con la información difundida por la misma institución policial, el procedimiento se desarrolló luego de que los uniformados fueran alertados, mediante la central de radio, sobre detonaciones con un arma de fuego. Al acercarse al sitio señalado y durante sus labores de patrullaje y control, los policías escucharon voces de auxilio desde el interior de una vivienda, lo que los llevó a intervenir en el lugar para verificar la situación.

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Durante el ingreso al inmueble, específicamente en el segundo piso, los uniformados sorprendieron a dos hombres y una mujer en flagrancia, es decir, justo en el momento en que presuntamente cometían un delito relacionado con la fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, en el registro efectuado dentro de la vivienda, se hallaron varias bolsas que contenían aproximadamente 6 kilos de marihuana. El hallazgo llevó a la inmediata detención de las tres personas encontradas en el lugar.

Posteriormente, tanto los capturados como la sustancia incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de llevar a cabo el proceso de judicialización correspondiente. Según la publicación de la Policía Metropolitana de Bogotá en la red social X (antes conocida como Twitter), este caso se suma a los múltiples operativos desarrollados en la ciudad para combatir el microtráfico y otras manifestaciones delictivas. En lo que va corrido de 2026, la Policía Metropolitana de Bogotá ha logrado la incautación de más de 6,2 toneladas de marihuana, en el marco de los diferentes planes operativos y preventivos implementados en la capital para enfrentar el tráfico de sustancias ilícitas.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, medio fundamental para activar sanciones, investigaciones y para la consolidación de la seguridad en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo actuó la Policía Metropolitana de Bogotá tras la alerta de detonaciones en Ciudad Bolívar?

Luego de recibir una alerta por medio de la central de radio sobre detonaciones con arma de fuego, los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá acudieron al sitio señalado en Ciudad Bolívar. Durante su llegada escucharon voces de auxilio procedentes del interior de una vivienda, lo que los llevó a ingresar y, tras un registro, capturaron en flagrancia a tres personas, encontrando 6 kilos de marihuana en el lugar.

¿Cuánta marihuana ha incautado la Policía Metropolitana de Bogotá en 2026 según las autoridades?

De acuerdo con información oficial difundida por la Policía Metropolitana de Bogotá en sus canales de comunicación, durante 2026 se han incautado más de 6,2 toneladas de marihuana en el marco de los operativos y acciones preventivas contra el tráfico de estupefacientes en la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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