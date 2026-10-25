Por: Portal Bogotá

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El sábado 24 de octubre de 2026, la Secretaría de Hacienda de Bogotá llevó a cabo en la localidad de Usaquén su cuarto Diálogo Ciudadano del año, un espacio diseñado para fortalecer la participación ciudadana e impulsar el intercambio de ideas entre habitantes y autoridades del distrito. Esta jornada tuvo lugar en el Centro de Desarrollo Comunitario Servitá y se centró en el análisis y socialización del "Acuerdo Por una Ciudad Inteligente", según información oficial de la entidad.

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Durante el encuentro, la Secretaría de Hacienda explicó las principales disposiciones de este acuerdo, destacando los diferentes alivios tributarios y oportunidades que contempla para la ciudadanía. El propósito, de acuerdo con la entidad, fue asegurar que los bogotanos comprendan el alcance de la norma, sus implicaciones en la vida diaria y participen planteando dudas e inquietudes. La importancia de estos espacios fue resaltada por asistentes como Luz Marina Martín, quien afirmó: "Me dieron una información que puedo compartir con mi comunidad. Estos encuentros son de mucha importancia para tener las cosas claras", en declaraciones recogidas en la jornada.

De acuerdo con los organizadores, los diálogos ciudadanos se han consolidado como escenarios clave donde las personas pueden expresar opiniones, proponer soluciones y contribuir en la construcción de respuestas que atiendan a las necesidades del territorio. Además, estos encuentros fortalecen la transparencia, la vigilancia ciudadana y la relación directa entre instituciones y habitantes de la ciudad. Rogger Rafael Hebratt Ortega, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Horizontes, remarcó: "Lo más importante es que se socializan las necesidades de la comunidad y lo que busca la administración distrital. El impacto positivo que esperamos con este Acuerdo es que los recursos lleguen con beneficios a la comunidad".

Como complemento, la Secretaría Distrital de Hacienda también participará en dos encuentros virtuales organizados por gremios económicos para seguir difundiendo el contenido y beneficios del "Acuerdo Por una Ciudad Inteligente". El primero será el martes 27 de octubre de 2026 con Camacol Bogotá y Cundinamarca, enfocado en temas de inversión y desarrollo urbano. El segundo tendrá lugar el jueves 29 de octubre de 2026, convocado por Fenalco Bogotá Cundinamarca, con la participación del director de Impuestos de Bogotá para resolver inquietudes de los asistentes. Con estas iniciativas, la administración busca asegurar que la ciudadanía cuente con información de calidad y espacios de participación activa en el futuro de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué beneficios ofrecen los alivios tributarios del Acuerdo Por una Ciudad Inteligente en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda de Bogotá, los mencionados alivios tributarios fueron explicados durante el cuarto Diálogo Ciudadano y buscan brindar oportunidades directas para los ciudadanos. Estos beneficios están orientados a permitir una mayor comprensión de sus alcances y a facilitar que la comunidad participe activamente planteando sus inquietudes sobre los impuestos y las posibilidades que abre el Acuerdo para habitantes y contribuyentes.

¿Por qué son importantes los Diálogos Ciudadanos organizados por la Secretaría de Hacienda de Bogotá?

Según testimonios de participantes y directivos comunitarios, los Diálogos Ciudadanos permiten a las personas tener acceso a información clara y de primera mano sobre las decisiones que afectan la ciudad. Asimismo, estos encuentros promueven la transparencia, el control social y fortalecen la relación entre la ciudadanía y las instituciones, ya que facilitan que los habitantes compartan necesidades y propuestas en torno a temas de interés público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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