Por: El Espectador

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Un juez de conocimiento en Bogotá tomó la decisión de cerrar la investigación contra el padre Francisco de Roux, sacerdote jesuita que presidió la Comisión de la Verdad. El caso estaba ligado al presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por el fallecido sacerdote Darío Chavarriga contra Luis Fernando, Sofía, Alba Constanza y Ana Rosa Llano Narváez. De acuerdo con la información presentada, la Fiscalía General de la Nación había solicitado el archivo de la investigación. El juez argumentó que, en el momento de los hechos, el padre De Roux actuó conforme al derecho canónico, aclarando que "no se evidencia el incumplimiento de un deber funcional, religioso, institucional o que el mismo pueda transformarse en un comportamiento de tipo penal." Según la decisión judicial, el religioso sí tomó medidas frente a la denuncia y no se puede presumir que hubiera una posición que comprometiera obligación penal por parte del clérigo.

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La investigación también fue archivada para los sacerdotes jesuitas Luis Javier Sarralde Delgado y Hans Zollner. Según El Espectador, este proceso tenía como eje la responsabilidad de los religiosos por favorecimiento y omisión de denuncia, luego de que en 2014 Luis Fernando Llano Narváez denunciara al padre De Roux los abusos cometidos por Chavarriaga entre los años 1976 y 1979. La Fiscalía reconoció que, si bien los tres religiosos no informaron el caso a las autoridades judiciales, sí retiraron al responsable de sus funciones y lo trasladaron a una casa para sacerdotes enfermos.

Sobre la gestión del padre Sarralde, quien fue incorporado como procurador en la investigación interna, el expediente señala que fue él quien concluyó que los hechos constituían un delito canónico de abuso sexual. Acto seguido, él recomendó el retiro inmediato de Chavarriaga. Según la Fiscalía, no hubo intención de obstaculizar la justicia ni de proteger al agresor dentro del proceso penal.

En el caso del sacerdote Hans Zollner, la Fiscalía verificó que tampoco hubo acciones para ordenar el silencio de las víctimas o impedirles acudir a la justicia. Zollner fue contactado en 2017 por las víctimas para que informara al papa Francisco sobre los hechos, y en respuesta aseguró que se habían seguido los protocolos correspondientes, sin evidencia de encubrimiento o presión indebida. De este modo, la Fiscalía solicitó archivar la investigación para los tres sacerdotes, quedando el caso cerrado en cuanto a su posible responsabilidad penal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se cerró la investigación contra el padre Francisco de Roux por presunto encubrimiento de abuso sexual?

La investigación fue cerrada porque el juez concluyó que el padre Francisco de Roux actuó conforme al derecho canónico y tomó medidas ante la denuncia. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, no se encontró evidencia de que incumpliera un deber legal o institucional, ni que su conducta configurara un delito penal según la normativa vigente. Además, no se pudo presumir el incumplimiento de una posición de garante en la persecución penal.

¿Qué implica el delito de favorecimiento y omisión de denuncia particular en el caso de los sacerdotes jesuitas?

El delito de favorecimiento consiste en ayudar a eludir la acción de las autoridades, mientras que la omisión de denuncia particular se refiere a no reportar hechos delictivos a la justicia cuando se tiene conocimiento de ellos. En este caso, la Fiscalía concluyó que los sacerdotes investigados no encubrieron a Chavarriga ni procuraron impedir la acción judicial, por lo que decidieron archivar el proceso en su contra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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