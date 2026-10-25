Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ impulsa la convivencia ciudadana a través de acciones concretas de limpieza y recuperación del espacio público. Este proceso se evidenció en una jornada significativa realizada en la carrera 23 con calle 9A, cerca de la zona comercial de San Andresito San José, en Bogotá. Allí, comerciantes, administradores de bares y discotecas, junto con nueve ciudadanos que tenían comparendos por infringir normas de convivencia, unieron esfuerzos para limpiar postes, barrer esquinas y recolectar residuos acumulados. Según la información publicada en el portal oficial de Bogotá, estas personas devolvieron a la ciudad su contribución tras haber cometido faltas como colarse en el sistema de transporte público, irrespetar a la autoridad, participar en riñas o incumplir el deber de recoger el excremento de sus mascotas. De esta manera, la jornada buscó no solo limpiar la zona, sino también sensibilizar sobre la importancia de cuidar los sectores habitados y frecuentados por residentes, comerciantes y visitantes.

Sigue a PULZO en Discover

La iniciativa se apoya en el principio de corresponsabilidad, establecido por el Decreto Distrital 293 de 2025, que regula los horarios y actividades relacionadas con el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en Bogotá. El objetivo, de acuerdo con la normativa, es fortalecer la seguridad y promover una mejor convivencia en la capital. Más allá de la limpieza visible, comerciantes y administradores adquirieron compromisos para mejorar el entorno a largo plazo: encargarse del depósito adecuado de basuras en los horarios establecidos y fomentar la convivencia pacífica. Según datos oficiales de la ciudad, durante 2026 se han adelantado 256 programas comunitarios con la participación de 3.379 personas, lo que muestra un impacto relevante en la movilización social y el fortalecimiento de la cultura ciudadana.

Además, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia recuerda a los ciudadanos que está disponible la plataforma oficial lico.scj.gov.co para consultar y pagar comparendos por infracciones a la convivencia, facilitando el cumplimiento de las sanciones. Por último, resalta la importancia de utilizar la Línea de Emergencias 123 para denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delito en Bogotá, ya que la denuncia contribuye a la investigación y sanción de actos ilícitos, ayudando a que la ciudad sea más segura para todos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Decreto Distrital 293 de 2025 y cómo afecta a los establecimientos en Bogotá?

El Decreto Distrital 293 de 2025 regula los horarios de funcionamiento y las actividades económicas que implican el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en Bogotá, con el fin de mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana. Esta normativa establece responsabilidades claras para quienes operan bares y discotecas, promoviendo la corresponsabilidad en el cuidado de los espacios compartidos en la ciudad.

¿Cómo pueden los ciudadanos pagar sus multas de convivencia en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia cuenta con la plataforma en línea lico.scj.gov.co, donde los ciudadanos pueden consultar y cancelar sus comparendos relacionados con infracciones de convivencia, facilitando así el cumplimiento de las sanciones y promoviendo el respeto a las normas en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z