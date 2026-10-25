Por: Portal Bogotá

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En la localidad de Engativá, el equipo de arbolado joven del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), liderado por la ingeniera forestal Tatiana Sandino, llevó a cabo una significativa iniciativa en varios espacios verdes de la zona. Las actividades se concentraron en los parques Ciudad de Honda, Villa Amalia y San Isidro-Azafranes, así como en el canal Los Ángeles, donde se plantaron un total de 112 árboles y arbustos de diferentes especies. Según el propio JBB, estas siembras contaron con el respaldo activo de la comunidad local, que no solo apoyó la plantación, sino que también asumió el papel de ‘padrinos’ para el cuidado de los nuevos ejemplares.

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El proceso en el parque Villa Amalia significó la llegada de 26 árboles y arbustos de especies como garrocho, palma de cera, árbol del té, polígala, guayabo del Perú, cayeno, cariseco y fucsia arbustiva. Esta jornada reunió a un líder ambiental de la zona y a dieciséis vigías ambientales del colegio Real de Colombia, quienes participaron de manera activa. De acuerdo con Alejandra Núñez, licenciada en biología del equipo social del JBB, todos los asistentes demostraron un interés genuino en proteger las áreas verdes, expresando deseos de mantener y fortalecer futuras acciones encaminadas a la protección y reconocimiento de estos individuos vegetales.

En el caso del parque Ciudad de Honda, la renaturalización consistió en la siembra de 25 árboles y arbustos, principalmente polígalas, palmas de cera, árboles del té, cayenos y garrochos. Decenas de habitantes, junto con líderes barriales, colaboraron en la actividad y adquirieron el compromiso de cuidar y regar estas especies, especialmente ante la importancia de mitigar los efectos del fenómeno de El Niño, según informó el Jardín Botánico de Bogotá.

Por su parte, el parque San Isidro-Azafranes sumó 26 nuevos ejemplares de especies como pino romerón, palma de cera, cariseco, fucsia arbustiva, polígala, rama negra y árbol del té. En el canal Los Ángeles se efectuaron 35 siembras, en las que los operarios y algunos vecinos participaron en la plantación de más especies nativas y ornamentales.

De acuerdo con información del Jardín Botánico, estas acciones contribuyen a los objetivos del plan distrital de desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’ que promueve espacios más limpios, con sombra, refugio para aves y polinizadores, y parques más vivos y saludables para el disfrute colectivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se seleccionaron las especies de árboles y arbustos para plantar en los parques de Engativá?

De acuerdo con información del Jardín Botánico de Bogotá, las especies sembradas en los parques y el canal pertenecen tanto al grupo de nativas como ornamentales, entre las que destacan garrocho, palma de cera, árbol del té, polígala, guayabo del Perú, cayeno, cariseco, fucsia arbustiva, pino romerón, arrayán y gaque. La selección se hizo para fortalecer la biodiversidad, brindar sombra y ofrecer refugio a aves y polinizadores, en línea con los objetivos del plan distrital de desarrollo.

¿Qué impacto tiene la participación comunitaria en las jornadas de plantación en Bogotá?

Según el Jardín Botánico de Bogotá, la participación de líderes ambientales, vigías escolares y residentes locales fue esencial durante las jornadas, tanto en la siembra como en el compromiso adquirido para el futuro cuidado y riego de los árboles. Este involucramiento refuerza la apropiación del espacio verde, garantiza un mantenimiento sostenido y fomenta la protección y reconocimiento de la cobertura vegetal en beneficio de toda la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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