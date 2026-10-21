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Un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), publicado el 21 de octubre de 2026, confirmó una noticia contundente: el mundo perdió la oportunidad de evitar que el calentamiento global supere los 1,5 °C en los próximos años. De acuerdo con el análisis, los compromisos actuales de los países para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero no bastan para alcanzar el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París, que se propuso como meta mantener el incremento de la temperatura media global muy por debajo de los 2 °C y, de ser posible, limitarlo a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales.

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El reporte del PNUMA resalta que, incluso si todos los países cumplen sus compromisos y logran sus planes de cero emisiones netas, la temperatura global podría alcanzar un máximo de 1,8 °C. Sin embargo, si se mantienen las políticas actuales, el calentamiento oscilaría entre 2,6 °C y 2,8 °C, un escenario mucho más riesgoso para los ecosistemas y la humanidad. La advertencia llega justo antes de la cumbre climática internacional COP31, que se celebrará en Turquía, donde se espera que la comunidad internacional discuta cómo acelerar la reducción de emisiones.

Superar el umbral de 1,5 °C implica consecuencias considerables. Además del riesgo de impactos irreversibles en la biodiversidad, el informe destaca posibles afectaciones serias en la disponibilidad de agua y alimentos, y mayores riesgos para la salud y la infraestructura urbana. Según el documento, si no se adoptan medidas necesarias de adaptación, la producción mundial de alimentos podría disminuir hasta un 14 % para 2050.

No obstante, el informe mantiene una nota de esperanza: aunque evitar sobrepasar el límite ya no se ve factible, aún podría lograrse reducir la temperatura a 1,5 °C hacia finales de siglo si se aceleran las reducciones de emisiones. Para ello, el PNUMA sugiere la implementación inmediata de acciones para reducir la contaminación y fortalecer la preparación de las comunidades ante los efectos del cambio climático.

Finalmente, el análisis menciona estrategias alternativas como la restauración de ecosistemas y tecnologías de captura de carbono, pero advierte que estas no sustituyen la necesidad de disminuir efectivamente las emisiones. Cada fracción de grado cuenta y, aunque el reto es grande, disminuir el tiempo que el planeta permanezca por encima de 1,5 °C podría ayudar a mitigar los impactos más graves. Así, la COP31 se perfila como un escenario crucial para la acción concreta y urgente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa superar el límite de 1,5 °C en el contexto del Acuerdo de París?

El límite de 1,5 °C es una meta propuesta en el Acuerdo de París, que busca mantener el aumento de la temperatura media global muy por debajo de 2 °C y, si es posible, limitarlo a 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales. Superar ese umbral implica riesgos más altos para la biodiversidad, el suministro de alimentos y la infraestructura, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

¿Qué acciones deben tomar los países para volver a 1,5 °C según el informe del PNUMA?

El informe señala que volver al límite de 1,5 °C requiere reducir las emisiones con rapidez y preparar a las comunidades para los efectos inevitables del cambio climático. Entre las estrategias mencionadas están acelerar la descarbonización, restaurar ecosistemas y utilizar tecnologías de captura de carbono, aunque estas medidas no reemplazan la urgencia de disminuir las emisiones contaminantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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