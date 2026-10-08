Por: El Espectador

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El deshielo acelerado de los Alpes ha convertido esta zona en una de las principales fuentes de hallazgos arqueológicos recientes. La pérdida de hielo no solo expone los estragos del calentamiento global, sino que también ha revelado secretos ancestrales que permanecieron ocultos durante siglos. Según The New York Times, el arqueólogo Romain Andenmatten descubrió en el paso de montaña conocido como Col de Barberine una tabla de madera grisácea de casi un metro de largo. Tres años después, en el mismo lugar, halló una tabla similar, ambas con un extremo afilado que sugiere que eran esquís o raquetas de nieve de la antigüedad. Para determinar la edad exacta del hallazgo, Andenmatten aplicó la datación por carbono-14, una técnica científica que calcula la antigüedad de restos orgánicos midiendo el contenido de radiocarbono. Los resultados indicaron que la pieza correspondía al siglo V a. C., periodo de la Edad del Hierro. El arqueólogo consideró la posibilidad de que el dueño original hubiera intentado cruzar los Alpes y perdido el equilibrio, dejando atrás el esquí.

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No solo Andenmatten trabaja en recuperar objetos de este tipo. Marcel Cornelissen, contactado por el medio suizo SWI swissinfo.ch, explicó que frecuentemente recibe reportes de montañeros que detectan restos sobresaliendo del hielo. Su equipo actúa con rapidez para evitar que esos artefactos desaparezcan antes de ser estudiados. Entre los hallazgos de Cornelissen figuran desde el cráneo de una vaca hasta una pequeña estatua romana y utensilios de caza como arcos y flechas. Para él, los glaciares representan verdaderos “tesoros” arqueológicos.

De acuerdo con The New York Times y expertos consultados, los Alpes representan un entorno singular donde el hielo ha permitido la conservación de materiales orgánicos, algo poco común en otros ecosistemas. Regula Gubler, arqueóloga del cantón de Berna, explicó que la mayoría de los objetos usados por sociedades antiguas eran orgánicos, como cuero, madera o textiles, aspectos que convierten en únicos los descubrimientos de esta región. Gubler afirmó que estos hallazgos obligan a reconsiderar la percepción de los Alpes como un espacio deshabitado e inaccesible: “Los Alpes siempre se utilizaron; no era un espacio vacío”.

La urgencia de los arqueólogos se justifica, ya que al exponerse, los materiales orgánicos se descomponen velozmente o pueden ser robados. Además, citas recientes recogidas por The New York Times advierten que los glaciares suizos han perdido casi el 20 % de su volumen en cinco años, una consecuencia directa de temperaturas elevadas y la escasez de nieve durante 2026. A este ritmo, se estima que el 97 % de los glaciares alpinos podrían desaparecer antes de finalizar el siglo, afectando no solo el patrimonio arqueológico sino también la disponibilidad de agua para millones de europeos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la conservación de materiales orgánicos en los glaciares de los Alpes es tan excepcional?

La conservación de objetos orgánicos en los glaciares alpinos es especial porque el hielo detiene el proceso de descomposición. Según The New York Times y la arqueóloga Regula Gubler, esto permite recuperar artefactos hechos de madera, cuero y textiles, elementos que normalmente se degradan en otros ambientes y rara vez sobreviven al paso de los siglos.

¿Qué es la datación por carbono-14 y cómo se usa en la arqueología?

La datación por carbono-14 es una técnica científica utilizada para calcular la antigüedad de materiales orgánicos. Consiste en medir la cantidad de radiocarbono restante en los restos, lo que permite estimar hace cuánto tiempo estuvieron vivos. En el caso expuesto en los Alpes, permitió descubrir que el esquí hallado databa del siglo V a. C., según explicó Romain Andenmatten a The New York Times.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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