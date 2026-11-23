Por: France 24

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La cantante iraní Parastoo Ahmadi y cuatro integrantes de su equipo de producción recibieron un duro castigo de 74 latigazos cada uno, tras ser condenados por “ofender la moral pública al producir y publicar contenido obsceno e inmoral en línea”. Esta medida fue ejecutada en las oficinas de la fiscalía de la ciudad de Qom, de acuerdo con el abogado Mostafa Nili, quien relató los hechos a la agencia ISNA. Además de la pena física, tanto Parastoo Ahmadi como Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia y Mohsen Lashkari recibieron la prohibición de ejercer actividades tanto artísticas como musicales y la restricción de viajar durante dos años.

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El caso se originó luego de que en diciembre de 2024 se difundiera en YouTube un video en el que Ahmadi aparecía actuando sin el hiyab –el velo islámico obligatorio para las mujeres en Irán–, acompañada por músicos masculinos en Qom, al sur de Teherán, según informó la organización de derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega. La publicación de este contenido fue el fundamento de la denuncia, que derivó en las sanciones mencionadas. Anteriormente, Ahmadi ya había enfrentado una denuncia tras divulgar la canción ‘De la sangre de la juventud de la patria’, durante las protestas que siguieron tras la muerte de Mahsa Amini, la joven kurdo-iraní fallecida bajo custodia policial en circunstancias relacionadas con la supuesta violación del código de vestimenta. Este hecho fue un detonante de protestas masivas en 2022 contra la imposición del hiyab y otras restricciones a las mujeres.

En la República Islámica de Irán, está prohibido que las mujeres graben discos y únicamente pueden ofrecer conciertos a públicos femeninos, sin captar imágenes o videos. Occidente y varias organizaciones de derechos humanos han calificado los azotes como tortura y como una violación al derecho internacional. Sin embargo, Irán rechaza estas acusaciones e insiste en que los países occidentales deberían priorizar sus propios retos en materia de derechos.

Otras ocho personas que participaron en el mismo concierto también recibieron condenas similares. Aunque la agencia EFE informa que, en ciudades como Teherán, la obligatoriedad del velo se ha relajado y es menos frecuente ver a mujeres con hiyab, el Estado mantiene leyes que afectan profundamente la libertad femenina, como la necesidad de contar con permiso marital para estudiar, trabajar o incluso tramitar un pasaporte.

Con información de ISNA, Hengaw, Reuters y EFE.

¿Por qué castigaron con latigazos a Parastoo Ahmadi y su equipo en Irán?

De acuerdo con la agencia ISNA y la organización de derechos humanos Hengaw, Parastoo Ahmadi y su equipo recibieron 74 latigazos cada uno después de ser hallados culpables de “ofender la moral pública al producir y publicar contenido obsceno e inmoral en línea”. La condena se originó tras la publicación de un video en YouTube donde Ahmadi aparecía actuando sin el hiyab obligatorio y en compañía de músicos masculinos, lo que las autoridades consideraron una violación de las normas sociales de la República Islámica de Irán.

¿Cuáles son las restricciones que enfrentan las mujeres para la música y el estudio en Irán?

Según lo reportado por Reuters y EFE, en Irán está prohibido que las mujeres graben discos y solo pueden ofrecer conciertos ante mujeres, sin cámaras de video o fotografía. Además, las leyes estipulan que las mujeres casadas requieren permiso del marido para estudiar, trabajar o tramitar pasaporte, reflejando fuertes limitaciones legales y sociales sobre la vida femenina en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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