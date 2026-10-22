Por: EL PILON SA

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Daniel Rian e Isbell, quienes unieron sus caminos tanto en lo personal como en lo artístico, decidieron dar un giro a sus carreras después de su paso por televisión. Aprovecharon la visibilidad y la experiencia obtenida en A Otro Nivel para iniciar un proyecto conjunto que hoy toma forma en su primer EP en vivo, grabado durante el Encuentro Vallenato Femenino (EVAFE). Según contaron a EL PILÓN, este trabajo titulado ‘Isbell & Daniel – En Vivo (EVAFE 2026)’ recopila tres canciones en las que buscan plasmar la versatilidad y autenticidad que caracteriza a su propuesta musical.

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El EP incluye ‘PLIS’, ‘Momentos de Amor’ y ‘La Quiero a Morir’. Esta última, interpretada en versión salsa, marcó un hito en su desarrollo como dúo, ya que fue la primera canción que cantaron juntos tras su paso por A Otro Nivel. Daniel Rian comentó: “Después de salir del programa, la primera canción que cantamos juntos fue ‘La Quiero a Morir’, de DLG. La hicimos y dijimos: ‘Eso suena lindo, ¿por qué no vamos y lo ponemos en un escenario para ver qué pasa?’”. El respaldo del público y nuevas invitaciones, como la recibida para presentarse en el EVAFE, dieron pie a que la pareja expandiera su repertorio abarcando géneros como el vallenato y el pop.

El proceso de creación del EP supuso un trabajo minucioso, pues la grabación en vivo fue sometida a mezcla y masterización antes de su estreno en plataformas digitales. El video oficial de ‘PLIS’ ya se encuentra disponible en YouTube, mientras que las demás presentaciones serán publicadas próximamente. Más allá de interpretar versiones, Daniel Rian e Isbell están enfocados en desarrollar su propio material, con cerca de una docena de composiciones originales en camino, abarcando estilos como bachata, merengue y pop. Para ellos, la autenticidad no se negocia y buscan que cada canción refleje una identidad única y fiel a ellos mismos.

El alcance de su proyecto no se limita a la música. Daniel Rian e Isbell han llevado su relación artística a las redes sociales, donde ofrecen videos de humor relacionados con la vida en pareja, buscando conectar con su audiencia de manera más cercana y humana. Como explicó Isbell a EL PILÓN, el objetivo es “mostrarles nuestro arte y que la gente nos conozca mucho más allá de la música”. Según Daniel Rian, estas acciones les ayudan a construir una comunidad genuina alrededor de su propuesta, reforzando la identificación del público con las historias y experiencias cotidianas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata el EP en vivo de Isbell y Daniel Rian presentado en el EVAFE 2026?

El EP en vivo de Isbell y Daniel Rian, titulado ‘Isbell & Daniel – En Vivo (EVAFE 2026)’, está conformado por tres canciones interpretadas y grabadas durante el Encuentro Vallenato Femenino. Incluye versiones de ‘PLIS’, ‘Momentos de Amor’ y ‘La Quiero a Morir’ en salsa, mostrando la versatilidad de los artistas y su compromiso por experimentar diversos géneros desde una perspectiva auténtica.

¿Cómo utilizan Isbell y Daniel Rian las redes sociales en su proyecto musical?

Isbell y Daniel Rian aprovechan las plataformas como Instagram y TikTok para conectarse con su público más allá de la música. Mediante el perfil @isbellydaniel, comparten videos de humor acerca de situaciones cotidianas en pareja, lo que les permite construir una comunidad extensa y permitir que sus seguidores conozcan otras facetas de sus personalidades, reforzando así su propuesta musical y artística.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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