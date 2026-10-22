Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá ha presentado avances significativos en los procesos de gestión y transparencia en la ciudad, destacando la próxima rendición de cuentas del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). Según información oficial de la entidad distrital, el 13 de noviembre de 2026 se llevará a cabo un evento virtual enfocado específicamente en el Talento Humano del instituto. Este encuentro, denominado ‘Diálogo Ciudadano de Talento Humano 2026’, se realizará mediante una transmisión en vivo por el canal de YouTube del IDPYBA, proporcionando así un espacio interactivo para toda la ciudadanía interesada en la temática.

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La importancia de este evento radica en que permitirá conocer de manera detallada los procedimientos, avances y retos que enfrenta el IDPYBA en la gestión de su equipo humano, pieza esencial para cumplir adecuadamente con su misión de bienestar y protección animal dentro del Distrito Capital. De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, este ejercicio de rendición de cuentas responde al compromiso de transparencia y ética que la Administración distrital ha asumido, como parte integral del Plan Distrital de Desarrollo llamado ‘Bogotá Camina Segura’.

Con el fin de facilitar la participación de la comunidad, el Instituto ha puesto a disposición un formulario web que estará habilitado hasta el 28 de octubre. Por medio de este espacio digital, cualquier persona, organización o grupo social puede formular preguntas, expresar inquietudes, enviar propuestas y realizar peticiones directamente relacionadas con el manejo del Talento Humano del IDPYBA. Esta herramienta se convierte en un punto de encuentro clave para recoger la voz de la ciudadanía y fomentar el diálogo efectivo entre la administración y los habitantes de Bogotá.

El IDPYBA, a través de sus canales oficiales, ha reiterado la invitación a la ciudadanía para participar activamente en este proceso, recordando que los comentarios y observaciones que reciba serán fundamentales para lograr una mejora continua en la gestión interna del instituto. Todas estas acciones están orientadas no solo a mantener los estándares establecidos, sino a reforzar la confianza pública en la gestión distrital. Puede consultar más detalles y otras actualizaciones en las redes sociales oficiales del Instituto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede participar la ciudadanía en el Diálogo Ciudadano de Talento Humano 2026 del IDPYBA?

La ciudadanía interesada puede participar enviando preguntas, inquietudes y propuestas a través del formulario web habilitado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, disponible hasta el 28 de octubre. Además, el evento será transmitido en vivo por el canal de YouTube del IDPYBA, lo que permite una interacción directa durante la rendición de cuentas.

¿Qué es el Talento Humano en el contexto del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal?

El Talento Humano se refiere al conjunto de personas que trabajan en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, quienes son responsables de llevar adelante su misión de bienestar y protección animal en Bogotá. En este contexto, el evento busca transparentar los procesos, retos y logros relacionados con la gestión del personal dentro de la entidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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