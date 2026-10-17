Por: EL PILON SA

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‘Despertar contigo’, una canción que Miguel Morales lanzó en 2005, vuelve a cobrar vigencia gracias a la nueva versión interpretada por Los K Morales, dúo conformado por los hermanos Kanner y Keynner Morales. La historia de este tema está marcada por una profunda carga emocional, ya que hizo parte del álbum ‘Miguel Morales 20 años: Homenaje a mi hijo’, obra publicada luego del fallecimiento de Kaleth Morales en un accidente de tránsito en agosto de ese año. Según la información recopilada por Pulzo, la primera versión original de ‘Despertar contigo’ fue realizada por Miguel Morales, quien eligió unir su voz con la de su hijo en una grabación póstuma que, en su momento, provocó una oleada de nostalgia entre los seguidores del vallenato. Sin embargo, con el paso del tiempo la canción quedó relegada entre otras grandes composiciones de Kaleth, como ‘Vivo en el limbo’ o ‘Siete palabras’.

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Ahora, Kanner y Keynner han decidido rescatar este tema y darle una nueva perspectiva. El relanzamiento de ‘Despertar contigo’ ha tenido gran repercusión en redes sociales, especialmente después de una reunión familiar en Valledupar que sirvió también de festejo de cumpleaños para Kanner. La interpretación de la canción por parte de los hermanos, junto a Miguel, Samuel Morales (hijo de Kaleth) y otros integrantes de la familia, generó un ambiente marcado por la alegría, pero también por el recuerdo de Kaleth Morales. Kanner compartió un video en el que aparece revisando antiguas fotografías de su hermano, reflejando la nostalgia y la ausencia del artista en la celebración, y escribió: “En esta parranda faltaba alguien que siempre estará presente en nuestros corazones”.

La nueva versión de ‘Despertar contigo’ está disponible en YouTube, donde ha superado las 400.000 visualizaciones. Los comentarios de los seguidores, citados por Pulzo, han elogiado tanto la calidad de la interpretación como la manera en que la canción revive recuerdos y emociones. Frases como “Que versión tan bien hecha… Dios los bendiga siempre y desde el cielo los cuide… el mejor de todos Kaleth” o “La evolución de ambas voces es full notable y el tono de Keynner en el coro es otro nivel” demuestran que la familia Morales consigue reactivar la memoria de Kaleth y conquistar nuevas generaciones. El éxito de este relanzamiento confirma la vigencia del repertorio musical de Kaleth Morales, a la vez que fortalece la unión de la familia a través de la música.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la historia detrás de la canción ‘Despertar contigo’ de Los K Morales?

La canción ‘Despertar contigo’ fue creada originalmente para el álbum ‘Miguel Morales 20 años: Homenaje a mi hijo’, producido por Miguel Morales tras la muerte de su hijo Kaleth en un accidente. En la versión original, Miguel unió su voz con una grabación de Kaleth, generando una emotiva pieza póstuma que marcó el repertorio vallenato. Ahora, Kanner y Keynner Morales han revivido el tema, dándole una nueva interpretación que conecta con las emociones de sus seguidores.

¿Dónde puede escuchar la nueva versión de ‘Despertar contigo’ de Los K Morales?

La nueva versión de ‘Despertar contigo’ interpretada por Los K Morales ya está disponible en la plataforma de YouTube, donde ha sido bien recibida por los fanáticos y acumula más de 400.000 visualizaciones. Los comentarios en esa red destacan la calidad de la interpretación y la emoción que genera revivir esta canción en las voces de los hermanos de Kaleth Morales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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