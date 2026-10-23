Por: El Espectador

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Un reciente descubrimiento en la cordillera de los Andes ha captado la atención de la comunidad científica y de los admiradores del fútbol por igual. Un equipo internacional de investigadores identificó una nueva especie de planta y, como homenaje al reconocido futbolista argentino Lionel Messi, decidió nombrarla Salvia messii. Esta planta destaca por su flor de colores celeste y blanco, tonos que, de acuerdo con los científicos, evocan la bandera argentina. La Salvia messii crece en las laderas rocosas de los Andes peruanos, específicamente en alturas que oscilan entre los 2.000 y 2.400 metros sobre el nivel del mar.

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La investigación, publicada en la revista Phytotaxa, fue realizada por Paúl Gonzáles, del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, Rolando Uría, docente argentino, y Jean Capcha-Ramos, de la organización Huarango Nature. El proceso comenzó cuando una imagen de la planta fue compartida en una plataforma de ciencia ciudadana y llamó la atención del equipo. Entre 2023 y 2025, realizaron expediciones para recolectar ejemplares y analizar sus características. Más de diez flores maduras de la especie fueron examinadas minuciosamente con microscopio, lo que permitió identificar rasgos morfológicos únicos. Además, compararon sus hallazgos con colecciones de herbarios tanto nacionales como internacionales para confirmar que se trataba de una especie hasta entonces desconocida.

Salvia messii pertenece a la familia botánica Lamiaceae y se describe como un arbusto aromático capaz de alcanzar una altura de hasta un metro y medio. La planta se encuentra solamente en seis localidades dentro de los departamentos de Lima e Ica, lo que llevó a los investigadores a clasificarla En Peligro de extinción. De acuerdo con el estudio, los principales riesgos para su supervivencia son los incendios frecuentes, las sequías y la construcción de carreteras. Por tal razón, se ha propuesto conservar las semillas en bancos de germoplasma, lugares donde se almacenan reservas genéticas de plantas.

Rolando Uría expresó en La Nación de Argentina que este hallazgo representa "un motivo de orgullo regional, un reconocimiento a la trayectoria indiscutible de Lionel Messi y un llamado a proteger los tesoros naturales de la cordillera". Además, los científicos resaltaron que la presencia de Salvia messii en los matorrales ecotonales —zonas de transición entre diferentes ecosistemas— demuestra la importancia de estos hábitats poco estudiados como centros de biodiversidad.

El futbolista Lionel Messi ya había sido homenajeado anteriormente con otras especies que llevan su nombre, como revela el Récord Guinness de 2024, que reconoce que cinco especies argentinas han sido bautizadas en su honor, entre ellas un lagarto, una araña, un fósil de braquiópodo, un cóndor y un hongo.

¿Dónde se encuentra la planta Salvia messii y por qué está en peligro de extinción?

La planta Salvia messii crece en las laderas rocosas de la cordillera de los Andes, principalmente en los departamentos de Lima e Ica, en Perú. Los científicos determinaron que su reducido rango de distribución y amenazas como incendios, sequías y construcción de carreteras la colocan En Peligro de extinción, por lo que proponen su conservación en bancos de germoplasma.

¿Por qué los científicos eligieron el nombre Salvia messii para esta nueva especie?

Los autores del estudio eligieron el nombre Salvia messii como homenaje a Lionel Messi, porque los colores de los pétalos de la flor, azul celeste y blanco, les recordaron la bandera argentina, país del futbolista. Además, consideran que el descubrimiento es motivo de orgullo y simboliza la importancia de proteger la biodiversidad regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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