Por: El Espectador

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La historia de Lionel Messi, nacido en Rosario en 1987, desafía los arquetipos del fútbol argentino. Lejos de los caudillos y personalidades rimbombantes que solían ser la norma entre las grandes figuras del país, Messi mostró desde temprano un perfil discreto y reservado. Según recuerda El Espectador, su infancia estuvo marcada por un obstáculo biológico: un déficit en la producción de somatotropina, hormona clave en el crecimiento. A los nueve años, con solo 1,27 metros de estatura y sin recursos familiares suficientes para cubrir un costoso tratamiento, la perspectiva de jugar fútbol a nivel profesional parecía lejana. Su única preocupación, en palabras del endocrinólogo Diego Schwarzstein, era simple: “quería crecer para jugar”.

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En las divisiones menores de Newell's Old Boys, Messi recibió el apodo de «La Pulga». A pesar de la referencia a su tamaño, ya destacaba por utilizar su baja estatura como ventaja sobre sus rivales. El control del cuerpo y el cambio de dirección se convertirían en señas de identidad. Sin embargo, fue necesario emigrar a Barcelona, donde el club catalán accedió a pagar el costoso tratamiento. El sacrificio personal de dejar Rosario se tradujo en una transformación histórica: el niño que necesitaba ayuda para crecer terminó siendo la pieza central en la metamorfosis de uno de los gigantes europeos y, según El Espectador, contribuyó significativamente al desarrollo del fútbol español.

Uno de los momentos icónicos de su carrera tuvo lugar el 18 de abril de 2007, cuando marcó un gol antológico ante el Getafe en el Camp Nou. En solo once segundos y tras recorrer 62 metros, dejó atrás a cinco adversarios, evocando la famosa hazaña de Diego Maradona en México. Ambas jugadas compartieron duración y número de rivales superados, aunque el contexto del fútbol moderno, con menos espacios y más exigencia física, amplifica la gesta de Messi.

La evolución del Barcelona bajo la conducción de Pep Guardiola y el rol de Messi como ‘falso nueve’ —un delantero sin posición fija— revolucionaron el juego del equipo. Messi multiplicó las soluciones y redefinió el ataque, siendo impredecible y letal. Sin embargo, su trayectoria con la selección argentina fue más compleja: las finales perdidas y las críticas lo llevaron a anunciar su retiro temporal. Solo regresó para conquistar, finalmente, el Mundial en 2022, cerrando discusiones sobre su valía y cariño nacional.

Pese a ese logro, la Copa del Mundo 2026 no resultó triunfal para Argentina, derrotada sin tiros al arco por una España dominante. A lo largo de su carrera, Messi enfrentó sospechas sobre ayudas arbitrales y presiones de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa), pero El Espectador enfatiza que no existen pruebas concretas de conspiraciones, más allá de polémicas propias del deporte.

El legado de Messi no depende de un carácter polémico ni de aspiraciones políticas; reside en la pureza con la que juega. Aquello que alguna vez fue una desventaja física terminó convertida en su mejor arma. Hizo del talento algo natural, y su grandeza desafía el deseo de canonizarlo: hay que dejarle intacta su humanidad y su juego sorprendente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó en el famoso gol de Messi contra Getafe en 2007?

De acuerdo con El Espectador, el 18 de abril de 2007, Lionel Messi marcó un gol que se comparó inmediatamente con el de Diego Maradona en México. Messi recibió el balón en su campo, eludió a cinco rivales, recorrió 62 metros en once segundos, burló al arquero y anotó un gol que quedó como uno de los momentos más emblemáticos de su carrera y del fútbol moderno.

¿Por qué llamaban a Messi ‘La Pulga’ y en qué se convirtió esa característica?

Según la información de El Espectador, a Messi lo apodaron ‘La Pulga’ mientras jugaba en las divisiones menores de Newell’s Old Boys, debido a su baja estatura. Aunque empezó siendo una desventaja, aprendió a utilizar su centro de gravedad bajo para desequilibrar rivales, convirtiendo esa característica en una marca distintiva de su estilo de juego y en una ventaja que definiría su carrera.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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