La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó una de las imágenes más simbólicas del fútbol mundial: Cristiano Ronaldo, su gran rival durante buena parte de sus carreras, le dedicó unas palabras al argentino después de su último partido con la ‘Albiceleste’.

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“Leo, tantos años defendiendo tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, escribió Cristiano en la publicación de Messi.

El mensaje llegó después de que Messi disputara su último partido con Argentina este 6 de octubre de 2026. El ‘10’ cerró sus 21 años con la selección en el estadio Monumental, en una goleada 3-0 sobre Benín en la que marcó uno de los goles y asistió en los otros dos.

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No podía ser de otra forma. Gol de Leo Messi en su despedida con @Argentina 🇦🇷🙌 https://t.co/h2wE2GfQuo — MLS Español (@MLSes) October 7, 2026

Con su despedida, termina también una de las etapas más importantes del fútbol internacional. Messi deja la Selección Argentina después de 208 partidos y 126 goles, además de haber sido protagonista de una generación que conquistó dos Copas América y la Copa del Mundo de 2022.

Y aunque sus caminos con Argentina y Portugal fueron distintos, la historia de Messi y Cristiano Ronaldo estuvo inevitablemente conectada durante más de una década. Ambos se enfrentaron en incontables ocasiones, especialmente durante sus años en La Liga de España, mientras protagonizaban una disputa deportiva que trascendió clubes, premios y estadísticas.

Por eso, el mensaje de Cristiano adquiere un significado especial. Después de tantos años compitiendo por estar en la cima del fútbol mundial, el portugués reconoció públicamente la trayectoria de quien fue uno de sus principales rivales.

Messi y Cristiano llevan más de dos décadas en la élite y han sido figuras fundamentales de sus respectivas selecciones. El argentino consiguió llevar a Argentina nuevamente a lo más alto con la Copa del Mundo y las Copas América, mientras Cristiano construyó una historia igualmente trascendental con Portugal.

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Ahora, con Messi cerrando su ciclo internacional, aquella rivalidad que marcó una generación también empieza a quedar en el terreno de los recuerdos. Y uno de sus protagonistas quiso dejar claro que, por encima de la competencia, permanece el respeto.

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