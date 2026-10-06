Por: EL PILON SA

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Lionel Messi vivió una de las noches más emotivas de su carrera en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde se despidió de la Selección argentina tras más de dos décadas defendiendo la camiseta celeste y blanca. De acuerdo con la información proporcionada, el capitán argentino, a sus 39 años, disputó su último partido frente a Benín, acompañado en el campo por sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Durante la entonación del himno nacional, Messi no pudo contener las lágrimas y se abrazó a sus hijos, mientras que miles de hinchas en las tribunas rendían homenaje al futbolista que marcó una época en la historia deportiva del país.

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En una noche especialmente organizada para reconocer el legado de Messi, el estadio mostró una camiseta gigante con el número 10 y la palabra “gracias”, símbolos del aprecio de una afición que, por años, acompañó cada paso del astro rosarino. Antes del encuentro, Messi saludó y abrazó a cada uno de sus compañeros. Sin embargo, al sonar el silbato inicial, dejó a un lado la emoción y se concentró en el juego. A los 10 minutos de iniciado el partido, el árbitro detuvo las acciones para rendirle un homenaje en el que participaron jugadores de ambos equipos, fuegos artificiales y una ovación ensordecedora.

Durante el encuentro, Messi marcó un gol de penalti, mostrando nuevamente aquellas cualidades que lo han hecho famoso: precisión, velocidad y una constante capacidad para desestabilizar rivales. Nicolás Otamendi, quien también se despidió del combinado, abrió el marcador tras un centro de Messi. El tercer gol fue producto de una asistencia del propio Messi a Nico Paz. El marcador final fue 3-0 para Argentina, cerrando así una serie de amistosos que siguieron a la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Previamente, el equipo dirigido por Lionel Scaloni había ganado a Bolivia y Burkina Faso.

Para este encuentro, Scaloni eligió una alineación muy similar a la que utilizó en el Mundial de 2022 frente a Francia, salvo por las ausencias de Ángel Di María, ya retirado de la Selección, y Nahuel Molina, lesionado. Messi había anunciado el 31 de agosto de 2026 su decisión de dejar la Selección argentina, admitiendo sentirse “vacío” y recordando a su padre. Tras el partido, reiteró el agradecimiento por el apoyo recibido y recordó lo cerca que estuvieron de un nuevo título mundial en 2026.

Messi finalizó su trayectoria como máximo goleador histórico de la Selección con 126 tantos y como capitán en la conquista de títulos como la Copa América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y el Mundial de Qatar 2022. También participó en las finales mundiales de 2014 en Brasil y 2026 en Norteamérica. La despedida en el Monumental incluyó una coreografía de drones y la presencia de músicos, mientras Messi se tomó su tiempo para agradecer a los hinchas con palabras cargadas de emoción. Así concluyó la historia de Lionel Messi con Argentina: entre lágrimas, un gol y el eterno agradecimiento de un país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos goles hizo Lionel Messi con la Selección argentina?

De acuerdo con la información obtenida, Lionel Messi se retira de la Selección argentina con un total de 126 goles, cifra que lo posiciona como el máximo goleador en la historia de la camiseta celeste y blanca.

¿Por qué Lionel Messi decidió retirarse de la Selección argentina?

Según lo anunciado por el propio Messi el 31 de agosto de 2026, su decisión de dejar la Selección argentina estuvo motivada por un sentimiento de vacío y la referencia a la muerte de su padre, además de expresar gratitud por el apoyo recibido durante toda su carrera con el combinado nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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