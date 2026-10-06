El homenaje a Lionel Messi después del partido tuvo un momento inesperado que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

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Una vez terminó el encuentro, estaba previsto un espectáculo de drones como parte de la celebración para el capitán argentino. Sin embargo, antes de que comenzara el ‘show’ como muchos esperaban, apareció en el cielo la publicidad de uno de los patrocinadores.

El detalle no pasó inadvertido para quienes estaban en el estadio, los que seguían la transmisión y tampoco para los aficionados que reaccionaron en redes sociales.

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La aparición de la marca causó sorpresa precisamente porque se produjo en medio de uno de los momentos más esperados de la noche: el homenaje a Messi.

“¡Ya nos íbamos a enojar!”: así reaccionaron en redes

La publicidad provocó todo tipo de comentarios entre los usuarios que seguían el homenaje.

Algunos tomaron la situación con humor y bromearon con que el espectáculo de drones había terminado convertido en un espacio publicitario.

“El ‘show’ de drones era una publicidad de seguros”, escribió un usuario, mientras otro comentó: “Estoy destruida con el Sancor Seguros al principio del show de drones”.

También hubo quienes apuntaron directamente contra la organización del evento y cuestionaron que la publicidad apareciera justo antes del espectáculo dedicado a Messi.

“Ostia qué lamentable lo de la publicidad en la despedida de Messi”, señaló otro aficionado en redes.

Otros usuarios se lo tomaron todavía con más humor y relacionaron la situación con la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino. Todos apuntaron al ‘Chiqui’ Tapia.

Acá, las imágenes y reacciones:

no puedo creer que Tapia hizo un show de drones y PUSO UNA PUBLICIDAD, no podes ser tan amante de la guita hijo de puta https://t.co/tyFxq5fPjh — valenton (@valencasIa) October 7, 2026

¡YA NOS IBAMOS A ENOJAR SI ERA PURA PUBLICIDAD! 😡 🤬 Terminó el partido e iniciaba el esperado homenaje a Lionel Messi con un espectáculo de drones, pero primero apareció el anuncio del patrocinador principal… ¡y la afición no perdonó! #messi #messifans #adiosmessi #elultimotango #Messi10 — SoyReferee (@SoyReferee) October 7, 2026

JAJAJAJAAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ ES LO MAS CHIQUI TAPIA QUE VÍ EN MI VIDA. EL NEGRO VENDIÓ PUBLICIDAD CON LOS DRONES. https://t.co/OoLhC8MOoT — Taliban (@TalidanMilei) October 7, 2026

Ostia que lamentable lo de la publicidad en la despedida de Messi. Leo mirando al cielo para el espectáculo de drones, y la AFA le pone a Sancor Seguros. Igual con el balón del inicio, hoy no tocaba… https://t.co/aaOh2DYf1v — Xavi Espinosa (@xaviespinosaa) October 7, 2026

Estoy destruida con el Sancor Seguros al principio del show de drones, se mandaron la publicidad del siglo igual, pero dejate de joder chiquimafia hdp jajajajaj. https://t.co/oo2sZELtIM — Mia 🍋 (@Mialygosa) October 7, 2026

El show de drones era una publicidad de seguros jaaaa https://t.co/vHLgtY8WIT — Alospirulines (@alospirulines) October 7, 2026

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