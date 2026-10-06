La Liga de Gobernantes Anticorrupción, el movimiento político que catapultó al fallecido ingeniero Rodolfo Hernández a una reñida contienda presidencial contra Gustavo Petro, dio un giro histórico en su estructura al transformarse oficialmente en el Partido Republicano. El cambio no solo modificó la identidad estética y nominal con la que se conoció al rodolfismo, sino que marcó su aterrizaje formal en la orilla de la derecha pura, consolidando fichajes de peso pesado como el de la exsenadora María Fernanda Cabal.

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El bautizo de la nueva colectividad se dio en el centro comercial Cuarta Etapa ante más de 300 asistentes, donde quedó en evidencia la nueva hoja de ruta ideológica. Camilo Larios, presidente y director del movimiento, explicó en entrevista los motivos detrás de la metamorfosis y comparó la llegada de figuras de alto perfil con el mercado de fichajes del fútbol. “Los partidos políticos son como los equipos de fútbol: van haciendo fichajes. Consideramos que María Fernanda es como un Messi que no se sentía cómoda en el equipo donde estaba, porque no la dejaban jugar bien ni le pasaban el balón. Aquí tiene la cancha libre, y sabemos que para 2027 vamos a ganar las elecciones locales por goleada”, aseguró Larios sin titubeos en El Tiempo.

La incorporación de Cabal representa un movimiento tectónico en el ajedrez político nacional. La exsenadora, reconocida por ser una de las votaciones más altas del Congreso y una férrea defensora de la propiedad privada, las libertades y el sector productivo, encontró en el Partido Republicano el espacio ideológico que le negaban en su anterior colectividad. “Si defender los recursos públicos, las libertades, la vida, la propiedad privada y a los que trabajan es ser de derecha, entonces que nos cataloguen como derecha pura”, sentenció el director del movimiento al confirmar que la excongresista aportará estructura, liderazgo y futuro electoral de cara a los comicios locales de 2027.

A la cita también acudió el congresista J. P. Hernández, quien llegó al Parlamento de la mano del Partido Verde gracias a su poder de convocatoria en redes sociales. Aunque el creador de contenido y legislador aclaró que por normatividad jurídica aún no puede militar formalmente en el recién creado Partido Republicano debido a su vínculo legal con los verdes, su presencia no pasó desapercibida. Según reveló Larios, J. P. Hernández fue uno de los entusiastas promotores del nombre republicano, luego de que su intento por conseguir un partido propio dentro de la Alianza Verde se frustrara tras negarse a respaldar la candidatura presidencial de Iván Cepeda. De solventarse los impedimentos jurídicos, el congresista se sumaría oficialmente a las filas de esta nueva casa política.

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Ante los cuestionamientos sobre el evidente viraje ideológico de la colectividad —que pasó de la bandera anticorrupción de centro impulsada por Rodolfo Hernández a declararse abierta y frontalmente en la derecha—, la dirección del partido defendió la consistencia de sus principios fundacionales. Larios argumentó que los pilares históricos de la organización, centrados en la defensa de la libertad, la vida, la propiedad privada y la eficiencia estatal, se alinean hoy de manera natural con los valores globales de la derecha frente a los regímenes totalitarios. “Nos sentimos cómodos defendiendo esos valores. Y que nos digan de derecha, o de extrema derecha; o, más bien, de extrema coherencia”, concluyó el dirigente político, marcando el inicio de una nueva era para el legado del fallecido ingeniero bumangués.

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