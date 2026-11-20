Por: El Espectador

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En la noche del jueves, una carta firmada por el presidente Abelardo de la Espriella llegó a la oficina de todos los ministros de su gabinete, estableciendo una dirección clara sobre cómo deben gestionar sus funciones frente a sectores clave como gremios, medios de comunicación y actores considerados como “los de siempre”. Según el documento, que fue recibido íntegramente por el gabinete, el jefe de Estado instó a sus jefes de cartera a comprender, desde la razón y desde el corazón, la importancia única del momento que vive el país bajo su administración.

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El texto resalta que el proyecto político de De la Espriella alcanzó el poder “sin el respaldo de los grandes cacaos, del empresariado organizado, de los gremios, de las encuestadoras y de los medios de comunicación tradicionales”, enfatizando, además, que la victoria se logró en contra de toda la “clase política tradicional”. Esta perspectiva, de acuerdo con lo publicado por El Espectador, ha sido uno de los sellos de la presidencia de De la Espriella desde su campaña, donde proclamó: “yo no vine a hacer la política de siempre, yo vine a cambiar la política para siempre".

En la misiva, el presidente exige a su equipo no desviar el mandato popular recibido, al advertir que regresar a métodos tradicionales sería traicionar aquella “rebelión democrática”. De la Espriella fue tajante al señalar que sus ministros serían “miserables traidores” si permitían que los gremios o los políticos tradicionales orientaran el gobierno o que los medios tradicionales dictaran la agenda mediante entrevistas que parecen, según sus palabras, “interrogatorios de parte”. En consecuencia, ha restringido la comunicación directa de los ministros con los medios, exigiendo autorización previa e instruyendo que las comunicaciones se centralicen a través de la Presidencia.

La relación con los gremios empresariales también ha tenido episodios destacados, como la salida de Bruce MacMaster de la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios, la Andi. Según lo reportado por El Espectador, en ese cambio se debatió acerca de una posible influencia directa por parte del Ejecutivo y la importancia de que el nuevo líder tuviera sintonía con el gobierno. En la carta, De la Espriella subraya que el único verdadero aliado de su gobierno es “el pueblo”, advirtiendo que de fallar en este compromiso, se lo cobrarán en las urnas en los próximos ciclos electorales. Además, recuerda que estos principios han marcado la postura del Ejecutivo desde antes de asumir el poder, y continúan siendo reafirmados por asesores cercanos.

La llegada de esta carta se produce poco después de enfrentamientos públicos entre miembros del gabinete, como el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y figuras de la oposición, rechazando posibles intercambios burocráticos y enfatizando que este tipo de acuerdos son una línea prohibida desde la llegada al poder de De la Espriella.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la postura del presidente Abelardo de la Espriella frente a los gremios y medios de comunicación?

De acuerdo con la información publicada por El Espectador, Abelardo de la Espriella ha planteado una línea política rigurosa: rechaza la influencia y participación directa de los gremios empresariales y medios de comunicación tradicionales en las decisiones del gobierno. Su instrucción a los ministros es limitar los contactos y centralizar la comunicación, advirtiendo que regresar a los métodos tradicionales sería traicionar el mandato ciudadano recibido en las elecciones.

¿Por qué el presidente considera traición permitir la influencia de gremios y políticos tradicionales en su gobierno?

El presidente argumenta que su victoria fue producto de una “rebelión democrática” contra la política convencional y sin el apoyo de actores tradicionales como gremios, empresarios y partidos clásicos. Por eso, considera que permitirles influir representaría una traición al compromiso adquirido con el pueblo, que se traduce en su visión de un cambio estructural y la consolidación de nuevas formas de liderazgo político.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.