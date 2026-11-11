La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, rechazó categóricamente el atentado terrorista perpetrado en la madrugada de este miércoles 11 de noviembre contra las instalaciones de la sede del canal RCN en Cali, asegurando que la violencia no puede convertirse en un mecanismo para amedrentar a los comunicadores ni restringir el derecho a la información en el territorio nacional.

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A través de una declaración institucional difundida en su cuenta oficial de X, la mandataria departamental fijó una firme postura en defensa del ejercicio libre del periodismo tras la detonación del artefacto explosivo en la capital vallecaucana. “Proteger a los medios de comunicación es proteger el derecho de todos los ciudadanos a estar informados”, afirmó la alta funcionaria regional, quien agregó de manera tajante: “Rechazamos las amenazas contra los medios de comunicación en Colombia y, especialmente, el más reciente ataque con granada ocurrido en Cali. La violencia y la intimidación no pueden convertirse en herramientas para callar a quienes informan”. Asimismo, Toro manifestó su total solidaridad con los periodistas y trabajadores del medio de comunicación, insistiendo en que la seguridad de los profesionales debe constituir una prioridad colectiva de Estado.

Según los reportes confirmados por la Policía Metropolitana de Cali y la Alcaldía de la ciudad, el ataque se registró cuando sujetos que se desplazaban en una motocicleta arrojaron un artefacto explosivo de bajo poder justo frente a la sede administrativa del medio, ubicada en la carrera 8 con calle 30 del barrio Industrial Los Mangos. Aunque la explosión causó serios momentos de zozobra entre los vecinos del sector, las autoridades locales ratificaron que el hecho no dejó personas lesionadas ni víctimas mortales, provocando únicamente afectaciones menores en la infraestructura del andén y daños estructurales leves en la fachada de la parte administrativa del complejo periodístico.

A la ola de indignación y condena institucional por estos hechos violentos se sumó la Personería Distrital de Cali, organismo de control que emitió un pronunciamiento público solicitando acciones urgentes a las autoridades judiciales. “Exigimos a la fiscalía y a la policía avanzar con celeridad en esta investigación para el esclarecimiento de los hechos que permitan judicializar a los responsables y desplegar todas las capacidades institucionales para proteger a los periodistas y los diferentes medios de comunicación garantizándose toda la tranquilidad en el desarrollo de la profesión”, expresó la entidad. Mientras tanto, las dos personas interceptadas en las inmediaciones del lugar continúan en custodia policial mientras se verifica técnicamente su grado de participación en la acción criminal.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.