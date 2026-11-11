Ángela Benedetti, hermana de Armando Benedetti, se refirió a las presuntas fiestas privadas del expresidente Gustavo Petro y aseguró que algunos de esos encuentros se habrían llevado a cabo en viviendas cuyo sostenimiento, según su versión, estaba a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Andrea Petro denuncia filtración de grabaciones privadas de Gustavo Petro y pide investigar el uso de material confidencial)

“Había unas casas donde Petro se iba de fiesta. El gran escándalo es que las pagaba la DNI, presentándolas como casas de seguridad”, afirmó Ángela Benedetti al hablar de los inmuebles que, según ella, habrían servido para esos encuentros.

Su señalamiento apunta al supuesto uso de recursos de una entidad estatal para cubrir propiedades que habrían tenido una finalidad distinta a la que se reportaba oficialmente. Sin embargo, sus declaraciones no constituyen por sí mismas una comprobación de que esos pagos se hayan efectuado con dinero público ni de que las viviendas fueran utilizadas para las actividades que menciona.

Lee También

Benedetti también se refirió a la dinámica que, según su interpretación, existía alrededor de esas reuniones y al papel que habría desempeñado Laura Sarabia durante su permanencia en el Gobierno.

Ángela Benedetti habló del papel de Laura Sarabia en las fiestas de Petro

Al referirse a la exjefa de gabinete, Ángela Benedetti aseguró que estaba convencida de que Sarabia tenía participación en la organización de esos encuentros. También comparó su silencio con las declaraciones recientes de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, quien ha hecho señalamientos sobre la vida privada del entonces mandatario.

“Yo creo que Petro la debe estar amando entre comillas, porque Angie salió a venderlo, a contar infidencias estando al lado de él. En cambio, Laura, de momento, ha guardado silencio”, expresó.

Benedetti agregó que, a su juicio, Sarabia tendría conocimiento de información interna de la administración y de situaciones relacionadas con el expresidente. “Estoy completamente segura de que Laura sabe muchas cosas de Gobierno”, afirmó.

La entrevistada también relacionó la salida de Sarabia de la Casa de Nariño con cambios en la dinámica de esas supuestas reuniones y mencionó a Juliana Guerrero en ese contexto.

“Estoy segura de que sí se las organizaba. Sé que eso era así. Cuando Laura se va de Palacio, se desordena el tema y ahí es cuando sale a flote Juliana Guerrero”, sostuvo.

Laura Sarabia negó supuestos chantajes a Petro

Las declaraciones de Ángela Benedetti se conocen en medio de la controversia por los señalamientos que Angie Rodríguez hizo contra Laura Sarabia. El 9 de noviembre, un juzgado de Bogotá ordenó a la exdirectora del Dapre retractarse de afirmaciones relacionadas con la supuesta organización de encuentros privados para Petro y el presunto uso de información personal para presionarlo.

Un día después, el expresidente se pronunció y rechazó esas versiones. Petro negó haber compartido fiestas privadas o públicas con Sarabia y aseguró que tampoco ordenó celebraciones en la Casa de Nariño.

De esta manera, las declaraciones de Ángela Benedetti se suman a la discusión pública sobre los encuentros privados que supuestamente se habrían realizado durante el Gobierno Petro, el posible uso de inmuebles financiados por entidades estatales y el papel que habrían tenido algunas de sus antiguas colaboradoras.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.