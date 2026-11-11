Por: El Espectador

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El presidente Abelardo De la Espriella tomó una decisión drástica tras detectar irregularidades en la administración del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario comunicó la revocatoria de la designación de Camilo Noguera Pardo como director de la entidad, así como la salida inmediata de Javier Estrada, quien fungía como director encargado. De acuerdo con el presidente, Noguera y Estrada adelantaron una modificación en el manual de funciones del ICANH sin información ni consentimiento previo de la ministra de Cultura, lo que vulneró los procedimientos establecidos. La declaración presidencial recalcó que, aunque el instituto cuenta con autonomía administrativa, esto no otorga libertad absoluta para modificar normas internas de alto impacto: "¡EN EL GOBIERNO DEL TIGRE NO SE MODIFICAN LOS MANUALES DE FUNCIONES PARA FAVORECER PERSONAS O ACOMODAR CARGOS!", afirmó De la Espriella el 10 de noviembre.

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La raíz de la controversia está en la Resolución 1589 del 2 de octubre, firmada por Estrada, que modificó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del ICANH. Esta resolución amplió los requisitos de formación académica para ocho cargos directivos, permitiendo que abogados aspiraran a estos puestos e incluyó, en seis de ellos, a profesionales en Administración o Economía. Esta flexibilización de perfiles contrastó con los anteriores requisitos orientados principalmente a áreas como antropología, arqueología, historia, sociología y comunicación social.

Según lo expresado por el ICANH en el texto de la resolución, la institución defendió los cambios argumentando que las responsabilidades de estos cargos incluyen la gestión de recursos públicos, toma de decisiones estratégicas y la expedición de actos administrativos, lo que demanda competencias adicionales en gestión jurídica y financiera, más allá del conocimiento tradicional en las áreas de estudio de la entidad.

Uno de los nombramientos que suscitó mayor debate fue el de José Hernán Muriel, abogado designado como subdirector de Investigación y Producción Científica. Esta dependencia tiene bajo su responsabilidad la coordinación y dirección de investigaciones en antropología, arqueología e historia. El texto de la resolución justifica que, pese a que estas disciplinas constituyen el núcleo del ICANH, el subdirector técnico debe combinar funciones de investigación con tareas de dirección, administración y protección jurídica y económica del patrimonio cultural de la nación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue revocada la designación de Camilo Noguera Pardo en el ICANH?

La designación de Camilo Noguera Pardo como director del ICANH fue revocada debido a que, junto con el director encargado Javier Estrada, modificó el manual de funciones de la entidad sin conocimiento de la ministra de Cultura, acción que el presidente Abelardo De la Espriella consideró contraria a las directrices del gobierno y perjudicial para la transparencia en la administración pública.

¿Qué cambios se hicieron al manual de funciones del ICANH según la Resolución 1589?

La Resolución 1589 amplió los perfiles profesionales habilitados para aspirar a ocho cargos directivos en el ICANH, permitiendo la postulación de abogados y, en seis puestos, de profesionales en Administración o Economía, mientras que antes solo se admitían disciplinas como antropología, arqueología, historia, sociología y comunicación social.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.