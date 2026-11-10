Las dificultades para reclamar medicamentos de EPS Sanitas en Bogotá llevaron a la Superintendencia Nacional de Salud a imponer una medida cautelar contra la entidad. La decisión se conoce en medio de las quejas de afiliados por las largas filas y los retrasos registrados en los puntos de dispensación, luego del cambio de operador farmacéutico que comenzó el 1 de noviembre.

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(Vea también: Usuarios de EPS Sanitas, atentos por cambio de farmacia; ¿dónde reclamar medicamentos?)

Dicha operación quedó a cargo del Servicio Farmacéutico Colsubsidio, que asumió la entrega de los medicamentos de los usuarios de Sanitas tras la salida de Cruz Verde. Sin embargo, durante los primeros días del nuevo esquema se presentaron problemas de atención y congestión en varias sedes de la capital.

Los reclamos de los pacientes también motivaron inspecciones de las autoridades sanitarias. En una revisión a dos establecimientos de Colsubsidio, la Secretaría Distrital de Salud encontró tiempos de espera de hasta seis horas en uno de los puntos y de aproximadamente tres horas en otro. La entidad distrital también advirtió que no estaban funcionando todas las ventanillas disponibles para atender a los usuarios.

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El panorama llevó a que las autoridades exigieran respuestas a la EPS y al gestor farmacéutico, mientras los afiliados continúan a la espera de sus tratamientos. A las dificultades para acceder a los medicamentos se suman las preocupaciones por la continuidad de las fórmulas y la atención de pacientes que necesitan tratamientos permanentes.

Medida cautelar de Supersalud a EPS Sanitas por entrega de medicamentos

La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar a EPS Sanitas para que adopte y ejecute de manera inmediata todas las acciones necesarias que eviten poner en riesgo los tratamientos médicos y su continuidad.

La instrucción busca que la entidad garantice la entrega oportuna y completa de los medicamentos, especialmente en los casos considerados de riesgo vital y en aquellos usuarios que requieren protección reforzada. Entre estos últimos se encuentran niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes, pacientes con cáncer, VIH y personas trasplantadas o diagnosticadas con enfermedades huérfanas.

La Supersalud también advirtió sobre las dificultades relacionadas con la entrega incompleta de medicamentos y las condiciones de acceso y atención en los puntos del gestor farmacéutico. Por ello, la vigilancia se concentra en que las medidas adoptadas permitan superar los problemas operativos y evitar interrupciones en los tratamientos de los afiliados.

¿Qué medidas anunció Sanitas para entregar medicamentos en Bogotá?

En medio de este panorama, EPS Sanitas comunicó una serie de ajustes temporales para mejorar la atención durante noviembre. Uno de los principales cambios es la ampliación de horarios en 19 de las 29 sedes de dispensación de Bogotá, que comenzarán a atender desde las 6:00 de la mañana.

La entidad también informó que reforzó el personal de atención y habilitó cajas rápidas para tramitar fórmulas de hasta dos medicamentos. A esto se suma el aumento de la capacidad de entrega a domicilio, servicio que los afiliados pueden solicitar a través de la página medicamentoscolsubsidio.com.co/inicio.

Otro de los anuncios está relacionado con la vigencia de las fórmulas médicas. Sanitas extendió hasta el 30 de noviembre las órdenes que vencían en cualquier fecha de este mes. Además, recomendó a los usuarios que todavía tengan medicamentos disponibles y cuenten con una fórmula vigente esperar un tiempo prudencial antes de acudir a reclamarlos, mientras se estabiliza la operación.

Estas son las 19 sedes de Colsubsidio que tendrán apertura desde las 6:00 a. m.:

Kennedy Central: calle 40 sur n.º 73D-41.

Clínica Roma: carrera 80 n.º 53-20 sur, local 3.

Puente Aranda: calle 13 n.º 62-82.

Clínica Colombia: calle 23 n.º 66-46, entrada 2, edificio de consultorios de la Clínica Universitaria Colombia.

Floresta: avenida calle 100 n.º 67-26.

Restrepo: carrera 24 n.º 18-61 sur, piso 2.

Colsubsidio Calle 26: calle 27 n.º 25-45, local 3.

Teusaquillo: carrera 17 n.º 36-74, piso 1.

Chapinero Calle 53: carrera 13 n.º 53-31.

Quintaparedes: carrera 44A n.º 24-11.

Fontibón: carrera 99 n.º 18A-18.

Pontevedra: avenida calle 116 n.º 71B-04.

Navarra: carrera 45 n.º 100-90.

Mazurén: calle 152 n.º 53A-05, local 3.

Toberín: calle 163A n.º 21-89.

Portal Norte: avenida carrera 45 n.º 176-31, piso 1.

Santa Bárbara: avenida 19 n.º 123-82.

Usaquén: calle 120A n.º 7-14.

Cedritos: calle 140 n.º 7C-50.

Sanitas recomendó a los afiliados acudir a los puntos de dispensación a partir del horario establecido para cada sede, con el fin de evitar filas antes de la apertura. También aseguró que los medicamentos que deben entregar están contratados con Colsubsidio, por lo que, según la EPS, no hay desabastecimiento de esos productos.

En el balance de la operación desde el 1 de noviembre hasta la fecha de su comunicado, la entidad reportó 226.078 medicamentos entregados, 119.116 fórmulas dispensadas y 4.317 domicilios realizados. La efectividad de entrega, según sus cifras, se ubicó en el 88%.

La EPS señaló que continuará reforzando su capacidad operativa para estabilizar la atención en los puntos de dispensación y garantizar la continuidad de los tratamientos de sus afiliados.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.