Una orden del presidente Abelardo de la Espriella puso nuevamente bajo los reflectores a Mario Andrés Urán, médico cirujano cuyo nombre ha aparecido en investigaciones sobre el manejo de los recursos de varias EPS intervenidas.

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El mandatario les advirtió a los funcionarios encargados de administrar esas entidades que no pueden reunirse ni mantener comunicación con él, bajo amenaza de retirarlos de sus cargos.

El pronunciamiento fue publicado el jueves 5 de noviembre en la cuenta de X del jefe de Estado. En el mensaje, calificó a Urán de “siniestro” y extendió la restricción a cualquier encuentro o interlocución con él.

“Queda terminantemente prohibido a todos los interventores de las EPS reunirse, sostener encuentros o mantener cualquier tipo de interlocución con el siniestro Mario Urán. Quien incumpla esta instrucción será separado inmediatamente de sus funciones”, escribió De la Espriella.

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ORDEN TERMINANTE! Queda terminantemente prohibido a todos los interventores de las EPS reunirse, sostener encuentros o mantener cualquier tipo de interlocución con el siniestro Mario Urán. Quien incumpla esta instrucción será separado inmediatamente de sus funciones. ¡EN ESTE GOBIERNO SE ACABARÁN LAS MAFIAS, LOS NEGOCIADOS Y LA CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA DE SALUD, INCLUYENDO LOS NEGOCIOS IRREGULARES CON LOS MEDICAMENTOS! Los recursos de la salud son sagrados. Son para atender a los pacientes, garantizar sus tratamientos y suministrarles oportunamente sus medicamentos, no para enriquecer a intermediarios inescrupulosos. ¡No permitiré que se siga jugando con la salud y la vida de los colombianos! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 5, 2026

El presidente relacionó su advertencia con la necesidad de impedir que intermediarios se beneficien de los recursos destinados a la atención de los pacientes. También aseguró que su administración combatirá las presuntas redes de corrupción y los negocios irregulares relacionados con medicamentos.

La medida volvió a poner sobre la mesa los cuestionamientos que desde 2024 rodean al médico, especialmente por su presunta influencia en decisiones financieras y contractuales de entidades que estaban bajo intervención estatal. Sin embargo, Urán ha rechazado las acusaciones a través de su defensa, que sostiene que sus actividades de asesoría fueron legales.

#Colombia | El presidente Abelardo De La Espriella lanzó un ultimátum a los interventores de las EPS y les advirtió que no deben reunirse con Mario Urán, asesor externo en temas de salud, denunciado por presuntos hechos de corrupción durante el Gobierno anterior. @lauravalereyesp @MaicolBuitrago — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) November 5, 2026

Quién es Mario Andrés Urán y cuál ha sido su trayectoria

Mario Andrés Urán es médico cirujano, nació en Medellín y creció en Sincelejo. Su carrera profesional ha estado vinculada tanto al sector público como a la industria farmacéutica y a empresas relacionadas con la prestación y financiación de servicios de salud.

Uno de sus primeros cargos de relevancia fue en la Alcaldía de Bogotá de Luis Eduardo Garzón, donde se desempeñó como subsecretario de Salud entre 2004 y 2007. Posteriormente llegó a Roche, farmacéutica en la que ocupó la gerencia de asuntos corporativos.

Más adelante asumió la dirección de Caprecom, EPS estatal que terminó liquidada. También trabajó en Lafrancol, compañía que pasó a formar parte del grupo Abbott, y ocupó posiciones en organizaciones gremiales de la industria farmacéutica, entre ellas la junta directiva de la Cámara de Medicamentos de la ANDI.

Su experiencia en el sector continuó mediante asesorías a empresas de salud. Para 2024 tenía un vínculo contractual con Coosalud, desde donde, según las denuncias que se conocieron posteriormente, habría tenido acceso a información de otras EPS intervenidas.

Las denuncias que llevaron su nombre ante la Fiscalía

La controversia tomó fuerza en septiembre y octubre de 2024, cuando se conocieron correos electrónicos en los que directivos de las EPS Emssanar, Asmet Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS) compartían con Urán información financiera y datos relacionados con pagos a clínicas y hospitales.

El asunto llamó la atención porque el médico no tenía un cargo como interventor en esas entidades. Su relación contractual era con Coosalud, que no estaba intervenida en ese momento.

El entonces superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal, llevó el caso ante la Fiscalía y señaló una presunta estructura que habría permitido concentrar contratos y giros de recursos en determinados prestadores de servicios. Entre los cuestionamientos también mencionó posibles pagos a terceros para cumplir funciones que correspondían a los interventores y una eventual intervención de Urán en decisiones sobre desembolsos.

La Superintendencia sostuvo que habría existido una presunta confabulación para direccionar contratos hacia determinadas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). También advirtió sobre posibles sobrecostos y favorecimientos a determinados laboratorios y marcas de medicamentos.

Coosalud confirmó que Urán había tenido un contrato de prestación de servicios, pero se apartó de las actuaciones que se le atribuían. La entidad señaló que no era responsable de las acciones que el médico pudiera haber realizado como particular mediante el uso no autorizado de su correo institucional.

El caso también tuvo consecuencias para las relaciones contractuales del médico con las entidades involucradas. Las asesorías con las EPS señaladas terminaron, mientras las autoridades continuaron con las verificaciones sobre el manejo de los recursos.

Nueva denuncia por contrato de $180.000 millones

Los cuestionamientos volvieron a aparecer en agosto de 2026, cuando el entonces superintendente de Salud, Daniel Quintero, habló de un presunto negocio por $180.000 millones relacionado con la EPS SOS y la empresa Papeles Aurora.

Quintero aseguró que Urán habría intervenido en gestiones para impulsar esa contratación y mencionó la existencia de lo que denominó «oficinas paralelas de contratación», mediante las cuales personas externas a las EPS habrían influido en decisiones que correspondían a sus administradores.

El entonces funcionario también mencionó otras sociedades, entre ellas Efeso y Grief Services, al referirse a presuntos patrones de contratación que, según sus declaraciones, fueron puestos en conocimiento de las autoridades.

Estos señalamientos se sumaron a las investigaciones que ya existían sobre la posible participación del médico en decisiones relacionadas con el dinero de las EPS intervenidas. No obstante, las denuncias y los hallazgos administrativos deben distinguirse de una eventual responsabilidad penal, que corresponde establecer a la justicia.

Qué respondió el abogado de Mario Urán a la decisión de De la Espriella

Consultado por EL TIEMPO sobre el pronunciamiento presidencial, Andrés Garzón, apoderado de Urán, cuestionó los elementos que dieron origen a las investigaciones contra su cliente.

Según explicó el abogado, dentro de las actuaciones existen declaraciones de funcionarios de la Superintendencia de Salud que, a su juicio, evidenciarían problemas en los informes iniciales. Garzón aseguró que esos documentos presentan «serias irregularidades administrativas y de credibilidad» y sostuvo que carecen de sustento probatorio.

La defensa también ha insistido en que Urán no tenía facultades para ordenar directamente los giros de las EPS. En declaraciones anteriores a El Tiempo, Garzón explicó que las decisiones finales sobre pagos y contratación correspondían a los interventores y que el trabajo de su representado consistía en entregar conceptos técnicos para ayudar a cumplir los planes de mejoramiento de las entidades.

El abogado ha defendido la legalidad de las asesorías prestadas por Urán y ha rechazado que su cliente haya direccionado recursos del sistema de salud.

La nueva instrucción de De la Espriella abre otro capítulo en la controversia, pues establece una prohibición expresa para los interventores de las EPS que mantienen bajo su responsabilidad la administración de estas entidades. Mientras tanto, las acusaciones contra Urán siguen siendo materia de revisión por parte de las autoridades.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.