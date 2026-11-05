El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, lanzó una advertencia contundente a los interventores de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y ordenó prohibir cualquier tipo de acercamiento con el controversial exfuncionario público Mario Urán.

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El mandatario hizo pública su instrucción a través de un mensaje en su cuenta de X, en el que dejó claro que quienes incumplan la directriz serán retirados inmediatamente de sus cargos.

En su publicación, el jefe de Estado calificó la instrucción como una “orden terminante” y señaló que los interventores no podrán reunirse, sostener encuentros ni mantener ningún tipo de interlocución con Urán.

La advertencia busca evitar que los responsables de las intervenciones de las EPS tengan contacto con el funcionario.

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De La Espriella fue enfático al señalar que no habrá margen para incumplimientos y que cualquier persona que desatienda la instrucción perderá sus funciones de manera inmediata.

El pronunciamiento generó atención por el alcance de la medida y por las restricciones que establece para los encargados de supervisar las entidades de salud intervenidas.

La decisión fue divulgada públicamente por el mandatario y está relacionada con el caso de Mario Urán, aunque no dio mayores detalles sobre las razones de la prohibición ni sobre posibles consecuencias adicionales.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.