La percepción de los colombianos sobre la industria petrolera y de gas registró una fuerte caída en 2026, según el Barómetro Petrolero.

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El estudio evidenció un deterioro en la imagen de las compañías del sector y de Ecopetrol, en medio de la preocupación por la reducción de las reservas de gas natural, el aumento de las importaciones y el riesgo de perder la autosuficiencia energética.

La opinión favorable sobre la industria petrolera cayó del 80 % en 2025 al 70 % en 2026.

En los municipios productores también disminuyó, al pasar del 83 % al 74 %. Por su parte, la imagen positiva de las empresas del sector bajó del 65 % al 59 % a nivel nacional.

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Frente a las alternativas para recuperar las reservas de gas, el 31 % de los directivos consultados pidió incentivar la exploración y producción costa afuera, mientras que el 20 % respaldó desarrollar proyectos de fracking.

Esta última técnica también ganó apoyo entre los ciudadanos: pasó del 30 % al 34 %.

El estudio igualmente mostró menor confianza en la capacidad del sector para operar responsablemente con el medioambiente y las comunidades.

La percepción favorable sobre su desempeño ambiental cayó del 71 % al 55 %, mientras crece el debate sobre cómo garantizar el abastecimiento energético del país.

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