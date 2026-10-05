En medio de las estrategias del Gobierno de Abelardo de la Espriella, el viceministro de Energía, Armando José Cuello Navarro, dejaría su cargo en el Ministerio de Minas y Energía para asumir una posición relacionada con el negocio de gas en Ecopetrol.

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Así lo indicó Portafolio, que explicó que el movimiento se produciría apenas dos meses después de su llegada al Gobierno y pondría a Cuello nuevamente del lado empresarial del sector energético, esta vez en la principal compañía petrolera del país.

Su posible arribo a la petrolera estatal ocurriría en uno de los negocios que mayor atención concentra ante los retos de abastecimiento de gas que enfrenta Colombia en la actualidad.

La trayectoria de Cuello tiene precisamente uno de sus principales capítulos en esta industria, habiendo liderado diversas iniciativas corporativas y de infraestructura en el mercado regional.

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Antes de llegar al Gobierno, ocupó la gerencia comercial de Promigas Perú y, posteriormente, asumió la gerencia general de la Compañía Energética de Occidente (CEO), empresa del grupo Promigas dedicada a la distribución y comercialización.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Minas y Energía, Cuello es actualmente el viceministro de Energía dentro de la estructura institucional, experiencia que confirma el por qué llegaría para el negocio del gas en Ecopetrol.

Entre las responsabilidades de este despacho están la asesoría al ministro en la formulación de políticas para energía eléctrica, hidrocarburos y biocombustibles, así como asuntos de exploración, producción, transporte y comercialización.

Cuello es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en Administración de Empresas (MBA) del IE Business School.

Su experiencia profesional se ha desarrollado principalmente en el sector energético, acumulando años de labor técnica en diferentes firmas privadas e instituciones estratégicas de la industria.

La información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público señala que se desempeñó como gerente comercial de Promigas Perú entre septiembre de 2021 y febrero de 2025.

Posteriormente, en marzo de 2025, llegó a la gerencia general de la Compañía Energética de Occidente para dirigir sus operaciones en el territorio nacional.

En marzo de 2025, CEO informó oficialmente su nombramiento como gerente general y destacó que Cuello contaba con más de 15 años de experiencia en el sector energético.

La compañía también resaltó su participación en proyectos de expansión de mercados e infraestructura y su experiencia en negocios relacionados con generación a gas y movilidad sostenible.

Ese recorrido es especialmente relevante frente al eventual nuevo destino en Ecopetrol, pues la compañía viene teniendo un papel central en la estrategia de abastecimiento de gas del país.

Lo anterior cobra vigencia mientras Colombia enfrenta el reto de incorporar nuevas fuentes de suministro para atender la demanda requerida por la industria y los hogares.

Cuello llegó al Ministerio de Minas y Energía con el inicio del Gobierno de Abelardo De la Espriella, marcando un hito en la conformación de la cartera gubernamental.

Su nombre fue anunciado para ocupar el viceministerio de Energía junto con Luis Madriñán, quien asumió el viceministerio de Minas en la misma jornada oficial.

Su perfil empresarial marcó entonces una diferencia frente a otros nombres que habían sonado para la cartera energética del país.

La designación lo llevó a pasar de la administración de una compañía energética regional a uno de los cargos responsables de la política pública del sector.

Durante las primeras semanas en el Gobierno, Cuello tuvo que enfrentar precisamente uno de los momentos más complejos para el sistema energético colombiano.

En septiembre, durante el Congreso de Acolgen, advirtió sobre los problemas financieros del sector eléctrico y señaló que Colombia enfrentaba un riesgo de apagón financiero cercano a los $4 billones.

El viceministro también ha participado en la discusión sobre la suficiencia de energía firme, los retrasos en proyectos de generación y transmisión y el abastecimiento de gas.

Ahora, de concretarse su salida del Ministerio, Cuello pasaría nuevamente al sector privado y, específicamente, a Ecopetrol, donde el gas tiene un peso estratégico.

El eventual movimiento ocurre además en un momento en el que el gas se ha convertido en uno de los principales asuntos de la agenda energética nacional.

Esta relevancia obedece a la necesidad imperiosa de garantizar suministro continuo para los hogares, la industria y las plantas de generación térmica en el territorio.

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