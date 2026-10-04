Pedir un crédito desde el celular o el computador es cada vez más común en Colombia. La digitalización de los servicios financieros ha permitido que algunos procesos que antes exigían visitas a una oficina y varios días de espera ahora puedan adelantarse de manera virtual.

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Sin embargo, la facilidad para solicitar dinero por Internet también implica riesgos. Además de comparar las opciones disponibles, los usuarios deben verificar cuidadosamente las condiciones del crédito y la legitimidad de la empresa antes de entregar sus datos o aceptar un contrato.

Las fintech, compañías que utilizan tecnología para ofrecer servicios financieros, han ganado espacio en este mercado. Entre ellas está Rapicredit, empresa colombiana que señala que opera bajo un modelo de crédito digital y que sus actividades se encuentran respaldadas por la normatividad vigente.

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Pero más allá del nombre de la plataforma, hay varios aspectos que una persona debería revisar antes de aceptar un crédito digital.

1. Verifique quién está ofreciendo el crédito

Antes de entregar información personal, es importante comprobar que la empresa exista legalmente en Colombia y que tenga canales oficiales de atención. También conviene revisar que la página utilizada para hacer la solicitud corresponda realmente a la compañía y no a un sitio creado para hacerse pasar por ella.

2. Revise cuánto va a pagar realmente

No basta con conocer cuánto dinero le van a prestar. El consumidor debe revisar la tasa de interés, los costos asociados, el número de cuotas, las fechas de pago y el valor total que terminará pagando. Si alguna condición no está clara, lo recomendable es resolver la duda antes de aceptar el contrato.

3. Desconfíe de los pagos anticipados

Una señal de alerta puede aparecer cuando una plataforma exige entregar dinero por adelantado para supuestamente liberar un crédito. Antes de hacer cualquier transferencia, el usuario debe verificar directamente con la empresa si ese cobro existe y bajo qué concepto.

4. Revise qué pasará con sus datos

Las solicitudes digitales suelen requerir información personal y financiera. Por eso, es importante consultar las políticas de tratamiento de datos y entender qué información se está autorizando a recopilar, para qué será utilizada y con quién podría ser compartida.

5. Lea el contrato antes de aceptar

Que el trámite sea digital no significa que las condiciones sean menos importantes. Antes de hacer clic en aceptar, el usuario debe revisar el documento contractual completo y conservar una copia de lo acordado, especialmente de las tasas, costos, obligaciones y consecuencias de un eventual incumplimiento.

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La expansión de los créditos digitales puede facilitar el acceso a financiación, pero también exige mayor responsabilidad por parte de los consumidores. La rapidez para recibir una respuesta no debería ser el único criterio para escoger una opción: conocer quién presta el dinero, cuánto costará y bajo qué condiciones se firma el acuerdo puede evitar problemas posteriores.

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