Por: VALORA ANALITIK

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La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) certificó un incremento en el Interés Bancario Corriente (IBC) para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, lo que también implica un aumento en la tasa de usura que regirá durante agosto de 2026.

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De acuerdo con la entidad, el Interés Bancario Corriente quedó certificado en 19,77 % efectivo anual para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2026, cifra que representa un incremento de 58 puntos básicos frente al 19,19 % vigente durante julio. La decisión se tomó con base en la información reportada por los establecimientos de crédito entre el 3 y el 24 de julio de este año.

Como consecuencia de este ajuste, la tasa de usura para los créditos de consumo y ordinario se ubicará en 29,66 % efectivo anual, superior a la que estuvo vigente durante julio.

La tasa de usura corresponde al interés máximo que las entidades financieras y demás prestamistas pueden cobrar por este tipo de créditos en Colombia. Cobrar por encima de este límite constituye el delito de usura, de conformidad con el Código Penal colombiano.

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Además del crédito de consumo y ordinario, la Superfinanciera certificó las siguientes tasas de usura para las demás modalidades de crédito que estarán vigentes durante agosto:

Crédito de consumo de bajo monto: 65,46 % efectivo anual.

Crédito productivo de mayor monto: 42,00 % efectivo anual.

Crédito productivo rural: 33,56 % efectivo anual.

Crédito productivo urbano: 59,67 % efectivo anual.

Crédito popular productivo rural: 68,55 % efectivo anual.

Crédito popular productivo urbano: 88,97 % efectivo anual.

El aumento de la tasa de usura refleja el comportamiento reciente del costo del crédito en el sistema financiero colombiano, dado que este indicador se calcula a partir del Interés Bancario Corriente certificado mensualmente por la Superintendencia Financiera.

Este último sirve como base para establecer el límite máximo de los intereses remuneratorios y moratorios permitidos en el país, así como para determinar la configuración del delito de usura.

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