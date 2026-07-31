Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Banco de la República, máximo responsable de la política monetaria en Colombia, decidió mantener su tasa de interés inalterada en 12,0 %. La determinación se tomó pese a que la inflación y sus expectativas siguen creciendo, lo que va en contravía de las proyecciones del mercado y de tres integrantes de la Junta Directiva, que propusieron incrementarla a 12,5 %. De acuerdo con El Diario, la votación se resolvió por mayoría, ratificando el nivel vigente tras el último alza de 75 puntos básicos en junio. Esta pausa se presenta en un contexto en el que la tasa de política monetaria se conserva en niveles altamente restrictivos, como medida para reducir la demanda interna, desacelerar el incremento de los precios y reencaminar la inflación hacia la meta de 3 % definida por el Emisor.

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No obstante, la Junta evidenció diferencias sobre la intensidad de las decisiones necesarias para controlar el costo de vida. Entre los argumentos principales está el reciente repunte de la inflación anual, la cual se ubicó en 6,1 % en junio, impulsada principalmente por el aumento en precios de alimentos (6,8 %) y bienes regulados (5,9 %), según El Diario. La inflación básica —que excluye esos componentes— permaneció estable en 6,0 %. Las expectativas de inflación tampoco resultan alentadoras: analistas consultados por el Banco prevén que el índice terminará 2026 en 6,6 % y en 2027 en 5,0 %, ambas cifras alejadas de la meta oficial. Además, las previsiones del mercado para la deuda pública superan el 6,0 % en todos los plazos, lo cual resulta preocupante porque tales expectativas suelen incidir directamente en la fijación de precios, salarios y contratos futuros.

Frente al panorama inflacionario, hay datos positivos en el crecimiento económico y el empleo. El Índice de Seguimiento a la Economía reportó una variación anual de 4,1 % en mayo, principalmente por el sector terciario. El equipo técnico prevé un crecimiento del 2,5 % en 2026. Los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran que el desempleo bajó al 8,0 % en junio, cifra inferior al 8,6 % registrado un año atrás. La tasa de ocupación subió del 58,4 % al 59,4 % y la participación laboral también aumentó.

La reciente fortaleza del peso colombiano, mayor que la de otras monedas comparables, también fue clave para la decisión de mantener la tasa. Una moneda apreciada ayuda a moderar el costo de las importaciones y, por ende, la presión sobre los precios internos. Sin embargo, el Banco advirtió riesgos externos, como el conflicto en Medio Oriente y el fenómeno de El Niño, que podrían revertir el efecto. Además, anunció un plan de acumulación de reservas internacionales por hasta 4.000 millones de dólares a través de subastas mensuales.

En términos prácticos, el mantenimiento de la tasa al 12 % implica condiciones más costosas para el crédito y mejores oportunidades para los ahorradores, aunque las tasas cobradas por los bancos pueden variar según cada entidad. La política seguirá siendo restrictiva y las próximas decisiones responderán a la evolución de variables como inflación, actividad económica y riesgos externos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Banco de la República mantuvo la tasa de interés en 12 % pese al aumento de la inflación?

Según El Diario, aunque la inflación y sus expectativas continúan subiendo en Colombia, la Junta Directiva del Banco de la República optó por mantener la tasa en 12 % debido, entre otros factores, a la reciente apreciación del peso colombiano y a señales leves de mejoría económica y laboral. Además, existe un debate interno sobre la magnitud de las medidas, pues mientras cuatro integrantes apoyaron la decisión de hacer una pausa, tres consideraron que se requería mayor contundencia ante la persistencia de la inflación.

¿Qué es la tasa de política monetaria y cómo afecta a los créditos y ahorros en Colombia?

La tasa de política monetaria es el interés aplicado por el Banco de la República en operaciones de corto plazo con entidades financieras; funciona como instrumento principal para influir sobre la inflación y el costo general del dinero. De acuerdo con El Diario, mantenerla en 12 % implica que, por ahora, los créditos de consumo, hipotecarios y empresariales seguirán costosos para los colombianos, mientras que los productos de ahorro pueden ofrecer mejores rendimientos, según el comportamiento de cada entidad financiera.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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