En el municipio de Nobsa, Boyacá, cayó el mayor acumulado de Baloto de los últimos nueve años.

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En el sorteo número 2717, realizado el 3 de octubre de 2026, un jugador ganó $61.600 millones, convirtiéndose en el nuevo multimillonario del país.

El tiquete ganador fue adquirido en modalidad manual en un punto de venta de la red aliada JER.

Los números seleccionados fueron 03, 10, 14, 26, 31 y la superbalota 10. Se trata de la cuarta caída más grande en la historia de Baloto y del mayor acumulado desde 2017. Además, es la primera vez que el premio mayor cae durante 2026.

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El sorteo dejó 40.239 ganadores y entregó premios por más de $61.965 millones.

Desde mayo de 2022, Boyacá es el décimo departamento donde ha caído el gran acumulado, mientras que Bogotá y Santander lo han conseguido en dos ocasiones.

El ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para conocer los requisitos y pasos para reclamar el premio.

Baloto informó que, desde 2022, ha entregado más de $425.617 millones en premios y transferido más de $268.982 millones al sistema de salud colombiano.

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