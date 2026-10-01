Lejos de contratos millonarios en Colombia, un premio quedó en manos de una persona que le apuntó a la posibilidad de llevarse un botín millonario en el juego más reconocido del país.

Así, Baloto confirmó que la suerte favoreció a un apostador ubicado en Bogotá tras conquistar la bolsa acumulada del juego Revancha durante el sorteo número 2716.

La empresa Baloto confirmó que el afortunado ciudadano se embolsó un bote multimillonario de $3.400 millones mediante una apuesta efectuada en el canal digital, baloto.com.

Esta importante entrega económica representa la cuarta oportunidad en que cae la bolsa mayor del certamen en el transcurso del año 2026.

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La compañía organizadora resaltó que constituye la primera ocasión del presente periodo anual en que el premio mayor de Revancha beneficia a la ciudad de Bogotá.

La firma operadora enfatizó que por cuarta vez en 2026, Revancha entrega su gran acumulado en el territorio nacional, esta vez con el sorteo 2716 jugado el miércoles 30 de septiembre de 2026.

Asimismo, la entidad precisó que en tres de esas oportunidades el billete triunfador se adquirió utilizando la página web oficial Baloto.com.

El afortunado comprador seleccionó su combinación mediante la modalidad automática, sistema donde la plataforma asigna las cifras de manera aleatoria al momento de pagar.

Los números agraciados en esta jornada correspondieron a la serie 04, 10, 14, 18 y 23, junto a la súper balota 07.

Adicional al premio principal acumulado, la jornada de Revancha distribuyó recompensas entre 33.786 participantes secundarios en diversas regiones del país.

Con eso, indicó que llegó a una premiación total de más de 3.541 millones después del sorteo 2716 que se jugó este miércoles 30 de septiembre de 2026.

Para formalizar la entrega del dinero, la persona beneficiada debe adelantar los trámites legales previstos por la administración del juego de azar.

El comunicado institucional indicó que el nuevo ganador tiene que contactar a la Fiduciaria de Occidente para revisar detalladamente los requisitos y procedimientos vigentes.

Los requerimientos normativos para el cobro del incentivo económico también se encuentran publicados para consulta en el portal web de la empresa.

Este acontecimiento fortalece el posicionamiento del entorno virtual de transacciones implementado por la entidad de apuestas.

La organización reportó que su canal Baloto.com rebasa actualmente la cifra de un millón de usuarios inscritos en la base de datos oficial.

Las métricas históricas reflejan la magnitud del impacto económico alcanzado por la marca en la industria del entretenimiento.

Desde el 25 de mayo de 2022 hasta el 27 de septiembre de 2026, Baloto Revancha otorgó más de $425.617 millones en premios totales.

Estas cuantiosas transferencias monetarias beneficiaron a un universo de 12.373.513 ganadores registrados formalmente en los reportes operativos de la entidad.

¿Quién es el dueño de Baloto?

El juego de azar Baloto es propiedad exclusiva del Estado colombiano. La titularidad sobre este juego de suerte pertenece a la entidad pública Coljuegos, adscrita al Ministerio de Hacienda.

El Gobierno nacional no opera la franquicia directamente, sino que concede su explotación comercial a empresas privadas por periodos determinados mediante licitaciones públicas oficiales.

Actualmente, la gestión operativa recae sobre el consorcio empresarial Operador Nacional de Juegos S.A.S. Esta firma privada asumió la administración oficial del juego tras ganar el contrato público.

La estructura accionaria del concesionario está dividida en partes iguales entre la compañía Grupo Gelsa y la firma Redcolsa Servicios S.A., según datos del Ministerio de Hacienda.

Grupo Gelsa es reconocido por administrar la red de apuestas Paga Todo en Bogotá y Cundinamarca, consolidando una sólida infraestructura comercial en el mercado del entretenimiento nacional.

Por su parte, Redcolsa aporta amplia experiencia tecnológica y presencia comercial en diversas regiones colombianas para apoyar la comercialización física y virtual de los boletos electrónicos.

El contrato de concesión vigente se firmó por un periodo inicial de cinco años de operación continua, extendiendo la administración del consorcio privado hasta el año 2027.

El objetivo principal de la comercialización de Baloto consiste en recaudar importantes recursos financieros destinados de manera directa a la financiación del sistema público de salud.

Los aportes económicos transferidos mensualmente a las arcas estatales ayudan a respaldar la cobertura médica de los ciudadanos afiliados al régimen subsidiado en todo el país.