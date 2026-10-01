Por: Portal Bogotá

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El jueves 1 de octubre de 2026 se llevará a cabo el sorteo 2864 de la Lotería de Bogotá, uno de los eventos de azar más esperados por quienes buscan atractivos premios. Según la información divulgada por el portal oficial de la Lotería de Bogotá, el premio mayor asciende a 12.000 millones de pesos, y existen otros estímulos como premios por aproximación de hasta 1.000 millones de pesos, lo que amplía considerablemente las oportunidades para quienes decidan participar. Para jugar, usted debe elegir su número, apostar y esperar los resultados de este popular sorteo semanal.

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De acuerdo con el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, los sorteos ordinarios de la Lotería de Bogotá se desarrollan todos los jueves a partir de las 10:30 de la noche. La organización ofrece diferentes formas para adquirir los billetes, priorizando la seguridad y facilidad para los apostadores. Según el instructivo oficial, se puede comprar el billete a través de la página web de la Lotería de Bogotá (www.loteriadebogota.com), creando un usuario y realizando el pago mediante sistemas electrónicos como tarjeta de crédito, débito o PSE (Pago Seguro en Línea). Esta modalidad digital no solo facilita el acceso al juego, sino que también permite a los participantes acceder a la opción del ‘Raspe y Gane Online’, donde existen premios adicionales.

La tradicional compra física también está disponible. Como indica el listado de distribuidores oficial, los billetes pueden adquirirse directamente con loteros, distribuidores autorizados o en puntos físicos reconocidos, lo que brinda confianza y alternativas a quienes prefieren las transacciones presenciales. Las diversas opciones garantizan seguridad y respaldo, como lo señala la propia Lotería de Bogotá en sus canales informativos.

En el panorama actual, la entidad enfatiza las ventajas de participar en línea, tanto por la rapidez y comodidad como por los beneficios adicionales, como la posibilidad de jugar el ‘Raspe y Gane Online’. Finalmente, para quienes quieren estar informados y conectados, la Lotería de Bogotá comparte novedades, términos y recomendaciones a través de sus redes sociales, incentivando la participación segura y entusiasta de los jugadores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los pasos para jugar la Lotería de Bogotá en línea?

Para jugar en línea, usted debe ingresar a la página oficial de la Lotería de Bogotá, crear un perfil como nuevo usuario, seleccionar el tipo de sorteo, digitar los números principales y de serie, escoger cuántas fracciones desea y finalizar el pago con tarjeta de crédito, débito o PSE. Este procedimiento, según el instructivo publicado por la entidad, es sencillo y seguro, diseñado para que cualquier persona pueda participar desde la comodidad de su hogar.

¿Qué ventajas ofrece comprar el billete de la Lotería de Bogotá de forma digital?

De acuerdo con la información oficial, al adquirir el billete por internet usted accede a beneficios adicionales como la participación en el ‘Raspe y Gane Online’, además de disfrutar de mayor facilidad, rapidez y seguridad en sus transacciones. Asimismo, puede consultar resultados, pagos y novedades del sorteo sin necesidad de desplazarse, lo que resulta especialmente útil para quienes buscan practicidad y acceso inmediato.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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