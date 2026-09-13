Por: VALORA ANALITIK

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La suerte le sonrió a un afortunado en la ciudad de Bucaramanga (Santander) tras convertirse en el nuevo ganador del Baloto Revancha con el sorteo del 12 de septiembre.

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¿Cuáles fueron los números ganadores del Baloto Revancha?

El nuevo millonario se llevó el acumulado de 3.200 millones de pesos con un tiquete adquirido a través del canal digital, Baloto.com. La persona que compró el tiquete ganador lo hizo bajo la modalidad manual y se llevó el premio ‘gordo’ con los números 04, 08, 17, 21, 27 y la súper balota 01.

Esta es la tercera vez en el año que cae el acumulado de Revancha, que en este último sorteo también dejó un total de 25.058 ganadores.

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Las cifras de la “suerte”

Con un nuevo ganador que se suma a la lista de afortunados que se han llevado grandes sumas de dinero al jugar, Baloto presentó algunos datos relevantes en torno a su operación.

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Desde su lanzamiento, el 25 de mayo de 2022, y hasta el 6 de septiembre de 2026, Baloto Revancha ha entregado más de $ 420.122 millones en premios a 12.042.712 ganadores y ha transferido más de $ 262.643 millones al sistema de salud.

La compañía recordó que el Baloto Revancha se puede adquirir de manera digital a través de su página oficial. También en los más de 43.000 puntos de Su Red y Supergiros de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.

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