Un afortunado apostador en Envigado, Antioquia, transformó su vida tras ganar el acumulado de 22.300 millones de pesos del Baloto Revancha en el sorteo 2652, hecho el lunes 4 de mayo, que consagró al primer gran millonario de este 2026.

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Desde mayo de 2022 hasta mayo de 2026, el juego de azar repartió cifras astronómicas. Durante este ciclo, Revancha ha entregado más de $385.409 millones y benefició a más de 10 millones de jugadores en todo el territorio nacional.

Esa misma noche, la suerte también visitó a Sabanalarga, Atlántico. En este municipio, un ciudadano obtuvo 160 millones de pesos mediante MiLoto. Este sorteo específico favoreció a 10.155 ganadores y distribuyó más de $ 235 millones en premios.

Sin embargo, el ganador de Antioquia no recibirá la totalidad del dinero. La ley colombiana clasifica estos ingresos como ganancia ocasional ante la DIAN y exige el pago de impuestos específicos bajo una tarifa de retención especial.

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Antes del desembolso, aplican “una retención en la fuente del 20 %” sobre el monto global. Por ello, el beneficiario recibirá aproximadamente 17.840 millones de pesos, tras el descuento de 4.460 millones hecho por la Fiduciaria de Occidente.

El nuevo millonario debe reportar el premio en su declaración de renta anual. Si la retención inicial cubre el impuesto total, el ciudadano “no deberá pagar valores adicionales” en su obligación tributaria frente al Estado colombiano al finalizar el periodo.

¿Quién es el dueño de Baloto en Colombia?

Baloto no tiene un dueño privado único. Es un juego de suerte y azar cuya operación pertenece al Estado colombiano y se entrega en concesión a empresas privadas a través de licitaciones públicas reguladas por Coljuegos.

El juego Baloto es operado por Operador Nacional de Juegos S.A.S., sociedad conformada por Grupo Empresarial en Línea S.A. y Redcolsa S.A., bajo el Contrato de Concesión No. C1855 de 2022, con vigencia hasta el 24 de mayo de 2027.

Por primera vez en su historia, la operación de Baloto es gestionada por una empresa 100% colombiana. Está conformada por el Grupo Gelsa, activo en Bogotá y Cundinamarca, y Redcolsa, con base en el Valle del Cauca, ambas con más de 20 años en el sector.

La propuesta de Operador Nacional de Juegos S.A.S. obtuvo 995 puntos sobre 1.000, ofreciendo un 26% sobre los derechos de explotación y más de 73.000 terminales a nivel nacional.

Hasta 2022, Baloto era operado por IGT, controlada por las familias italianas Boroli y Drago a través del conglomerado De Agostini. IGT estuvo en Colombia desde 2001.

El contrato proyecta ventas de 1,3 billones de pesos y aportes al sistema de salud de aproximadamente $ 50.000 millones anuales.

¿Cuándo juega Baloto?

Baloto juega sorteos dos veces por semana: todos los lunes, miércoles y los sábados y se puede ver entre las 11:00 y las 11:15 de la noche por el Canal Uno, así como Pulzo ofrece los resultados al instante de cada uno de los sorteos para los interesados, incluida la Revancha.

Los premios varían en función de la cantidad de números acertados en ambos sorteos (Baloto y Baloto Revancha), además de que la página oficial presenta todos los resultados históricos.

Al revisar los resultados, es importante asegurarse de verificar la fecha y el número del sorteo para evitar confusiones en el momento del anuncio de los números ganadores.

Baloto no solo entregan premios para las grandes cifras sino que en algunos casos con varios aciertos en los que las personas tienen más opciones de llevarse una buena cantidad de dinero.

¿Cuál es el descuento por ganar una lotería en Colombia?

El descuento por ganar un premio de lotería en Colombia es del 20 % del total del botín, dinero que está reflejado principalmente del impuesto por ganancia ocasional previsto en el territorio nacional.

Los premios que superen las 48 UVT (Unidad de Valor Tributario) son a los que se le aplica el porcentaje, cantidad que en 2025 corresponde a valores mayores a 2’390.352 pesos, que están sujetos a este tributo.

Las leyes en Colombia tiene algunos casos puntuales, como con la Lotería de Bogotá, con descuento adicional del 17 % que va para el Fondo Financiero Distrital de Salud. Además, está el impuesto del 4 x 1.000 sobre lo obtenido.

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