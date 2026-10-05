Petrobras y Ecopetrol culminaron la mayor campaña de exploración desarrollada en aguas profundas del Caribe colombiano, un proyecto que se extendió durante dos años y medio y requirió una inversión cercana a US$1.000 millones.

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Durante la operación fueron perforados cinco pozos exploratorios para ampliar el conocimiento sobre el potencial de gas de esta zona del país.

Las compañías destacaron que las actividades se realizaron sin accidentes ni incidentes operacionales, bajo estándares de seguridad, sostenibilidad e integridad.

La campaña involucró una amplia operación logística, científica y marítima. Se realizaron más de 1.000 vuelos en helicóptero y 1.400 horas de vuelo, que permitieron movilizar a más de 16.000 pasajeros.

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Además, se trasladaron más de 45 millones de litros de combustible, 147.600 toneladas de carga y se navegaron más de 22.000 millas náuticas.

El proyecto también tuvo un componente social: más de 15.000 personas se beneficiaron de iniciativas de educación, desarrollo económico y fortalecimiento comunitario, incluyendo apoyo al sector pesquero, conexiones de gas domiciliario y proyectos ambientales.

Petrobras, operador del proyecto, tiene una participación de 44,4 %, mientras Ecopetrol posee 55,6 %. Ambas empresas señalaron que continuarán trabajando en actividades costa afuera bajo criterios de seguridad, protección ambiental y responsabilidad con las comunidades.

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