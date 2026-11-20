En medio de movidas en la economía nacional, sigue plenamente vigente el traslado hacia Colpensiones de 347 aviadores civiles vinculados anteriormente a la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, tras una reciente determinación judicial.

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Concretamente, el Consejo de Estado rechazó la petición de suspensión provisional dirigida contra la orden administrativa dictada previamente por la Superfinanciera respecto a dichas afiliaciones pensionales.

Esta determinación mantiene ejecutándose la directriz estatal mientras avanza el estudio jurídico sobre su validez legal, aunque tampoco constituye una sentencia definitiva que resuelva completamente el litigio.

El conflicto legal cuestiona directamente si la Superfinanciera poseía facultades suficientes para ordenar que las cuentas pensionales de estos pilotos dejaran de pertenecer a CAXDAC y pasaran hacia Colpensiones.

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Dentro de la demanda de nulidad simple radicada, los accionantes sostuvieron que la entidad supervisora carecía de autoridad para imponer traslados sin autorización expresa de los trabajadores afectados.

Asimismo, los demandantes alegaron que semejante instrucción administrativa vulneraba garantías fundamentales relacionadas con la libre elección de fondo pensional y el respeto estricto al debido proceso.

Al evaluar dicha medida cautelar, los magistrados concluyeron que en esta fase inicial del expediente no aparece demostrado que la Superintendencia haya desbordado sus atribuciones legales vigentes.

Por consiguiente, la corporación judicial descartó frenar temporalmente el acto administrativo cuestionado, aclarando que el debate sustancial sobre su juridicidad proseguirá durante las siguientes etapas procesales.

Alcance de la orden sobre regímenes pensionales y funciones de vigilancia

La instrucción impartida por la Superintendencia Financiera abarca exclusivamente a aquellos pilotos excluidos tanto del régimen de transición como de los regímenes pensionales transitorios especiales.

Según el examen preliminar realizado por el Consejo de Estado, CAXDAC conserva autorización legal para gestionar pensiones únicamente de los aviadores civiles cobijados bajo normativas especiales vigentes.

En contraste, esa habilitación institucional desaparece frente a trabajadores sometidos directamente a las disposiciones ordinarias que gobiernan actualmente el Sistema General de Pensiones colombiano.

La sala explicó que toda organización dedicada a manejar aportes pensionales requiere autorización expresa otorgada por la ley para desempeñar válidamente dicha función administrativa.

Bajo ese criterio jurídico, la Superfinanciera estaba facultada para frenar operaciones consideradas irregulares frente al ordenamiento vigente y ordenar correcciones inmediatas destinadas a normalizar la administración pensional.

Además, el alto tribunal puntualizó que la directriz examinada jamás inventó reglas inéditas sobre traslados ni alteró elementos estructurales del Sistema General de Pensiones.

Consecuentemente, los jueces descartaron una supuesta violación a la reserva de ley, argumento que figuraba entre los principales reproches formulados contra la actuación regulatoria de la autoridad financiera.

Otro eje determinante del análisis judicial aborda hasta dónde llegan las atribuciones de inspección, vigilancia y control ejercidas constitucionalmente por la Superintendencia Financiera.

Para los magistrados, dichas potestades autorizan suspender prácticas carentes de respaldo legal y dictar remedios administrativos oportunos, sin que ello implique modificar normas sustantivas del régimen pensional.

Garantías de libre elección, debido proceso y futuro del litigio

Respecto a los reparos vinculados con el debido proceso, la providencia sostuvo que la orden tampoco modificó derechos adquiridos ni requisitos exigidos para obtener prestaciones económicas.

Su efecto práctico únicamente define cuál entidad posee competencia legal vigente para administrar las cotizaciones acumuladas por estos 347 profesionales de la aviación civil.

Esta diferenciación resulta esencial porque el expediente judicial no debate condiciones de jubilación, sino si CAXDAC podía retener afiliados ajenos a regímenes especiales o de transición.

Frente al reclamo sobre eventual afectación a la libre escogencia, el Consejo de Estado precisó que cada piloto podrá seleccionar posteriormente otra administradora autorizada tras ingresar a Colpensiones.

De ese modo, el traslado ordenado tampoco suprime definitivamente la facultad individual de escoger qué institución gestionará hacia adelante el ahorro pensional de cada trabajador.

Mientras tanto, negar la medida cautelar implica que la instrucción emanada de la Superintendencia Financiera conserva plena fuerza obligatoria y continúa aplicándose en la práctica administrativa.

No obstante, el pleito continúa abierto: el Consejo de Estado deberá fallar de fondo la demanda de nulidad simple para confirmar o anular definitivamente dicha actuación oficial.

Para los trabajadores comprometidos resulta indispensable comprender que este pronunciamiento únicamente resuelve una solicitud cautelar provisional, dejando intacto el estudio definitivo sobre la legalidad del traslado.