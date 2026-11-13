El Consejo de Estado mantuvo vigente la orden para que 347 aviadores civiles normalicen sus afiliaciones pensionales mediante su traslado a Colpensiones.

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La decisión, adoptada el 27 de octubre de 2026, se produjo luego de que el alto tribunal negara una solicitud de suspensión provisional contra la medida de la Superintendencia Financiera.

La instrucción establece que la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (CAXDAC) debe dejar de administrar afiliaciones que estén por fuera de los regímenes especiales que legalmente tiene autorizados.

Según las autoridades, la entidad estaba gestionando afiliaciones de trabajadores que no cumplían las condiciones para estar bajo su administración.

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El Consejo de Estado explicó que, aunque CAXDAC fue creada antes de la Ley 100 de 1993, sus funciones están limitadas al régimen de transición y a las pensiones especiales transitorias.

Por eso, no puede asumir funciones equivalentes a las de Colpensiones ni administrar afiliaciones del sistema general por fuera de sus competencias.

Sin embargo, el traslado no significa que los trabajadores pierdan derechos pensionales, ni modifica los requisitos para acceder a una prestación o el valor de sus futuras mesadas.

Además, una vez normalizada su afiliación en Colpensiones, podrán elegir otra administradora legalmente habilitada, siempre que cumplan las condiciones establecidas por la ley.

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