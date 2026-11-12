Por: Mall y Retail

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Uno de los grandes acontecimientos del ‘retail’ latinoamericano de 2026 es la compra de Supermercados Día Argentina por Francisco de Narváez, empresario nacido en Bogotá y propietario del Grupo de Narváez (GDN). La operación, anunciada el 5 de noviembre por US$53,8 millones y cuyo cierre está previsto para el 12 de noviembre, incorpora 991 establecimientos, propios y franquiciados. Con ella, GDN reuniría cerca de 1.084 puntos de venta de supermercados y mayoristas, convirtiéndose en el mayor operador argentino por número de locales, aunque no necesariamente por facturación.

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El acuerdo contempla US$40 millones por las acciones, US$9 millones por el uso de la marca Día durante tres años y US$4,8 millones para cancelar créditos entre compañías vinculadas.

El movimiento modifica el mapa competitivo. Según participaciones sectoriales publicadas para 2025, ChangoMás representaba alrededor del 8,7 % del mercado supermercadista y Día el 9 %. Su suma indicativa del 17,7 % situaría a GDN cerca de Coto (22,3 %) y Carrefour (21 %), y ligeramente por encima de Cencosud (17 %).

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De Bogotá a Buenos Aires: el origen de una dinastía comercial

Detrás de esta operación hay una historia que comenzó en Colombia. Francisco de Narváez nació el 22 de septiembre de 1953, hijo de Juan Salvador de Narváez Vargas, empresario colombiano vinculado al negocio cafetero, y Doris Steuer, integrante de una familia de comerciantes originaria de Checoslovaquia. Su abuelo materno, Karel Steuer, emigró a Colombia en el contexto de la persecución nazi y participó en la fundación de Almacenes Tía en Bogotá en 1940.

El negocio se extendió a Argentina, donde Casa Tía comenzó a operar en Buenos Aires en 1946, y también llegó a Ecuador, mercado en el que la marca mantiene presencia.

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Su padre falleció en marzo de 1955, cuando Francisco tenía menos de dos años. Alrededor de 1956, Doris Steuer y sus hijos se radicaron en Argentina, donde la familia materna ya tenía negocios establecidos. No se ha podido establecer documentalmente que el fallecimiento de su padre haya sido la causa directa de la mudanza.

De empleado de depósito a propietario de supermercados

Su formación comercial comenzó aproximadamente a los 17 años. Después de estudiar en Argentina y pasar una temporada en Canadá, Francisco aún no había definido una carrera universitaria. Su abuelo Karel Steuer le propuso trabajar mientras decidía su futuro. Así empezó en los depósitos de Casa Tía, descargando mercancías, organizando inventarios y conociendo de primera mano la operación de una cadena comercial.

Durante los años siguientes asumió mayores responsabilidades hasta participar en la dirección de Casa Tía en la década de 1980. Impulsó su profesionalización, la expansión territorial y el fortalecimiento del formato supermercadista, en un mercado donde Carrefour y otros grupos internacionales aumentaban la competencia.

En 1998, Casa Tía Argentina fue vendida al consorcio Exxel Group-Promodès mediante una transacción cercana a US$630 millones. Tenía alrededor de 60 establecimientos y una posición importante en el mercado.

Su regreso se produjo en noviembre de 2020, cuando GDN compró Walmart Argentina, una operación de 92 establecimientos y aproximadamente 9.500 trabajadores. Los antiguos hipermercados Walmart pasaron a operar bajo la marca Hiper ChangoMás, complementada con supermercados y locales mayoristas. De Narváez recuperaba así una plataforma nacional más de dos décadas después de vender Casa Tía.

En 2025 buscó un salto todavía mayor. GDN, junto con el fondo L Catterton, presentó una propuesta cercana a US$1.000 millones por Carrefour Argentina. La iniciativa no prosperó y Carrefour suspendió el proceso de venta en febrero de 2026. Meses después apareció Día: una cadena de tiendas de barrio con cobertura masiva, adquirible por una fracción de aquel monto.

Día frente a Grupo Éxito: el tamaño de una adquisición

La dimensión de la operación resulta llamativa al compararla con la compra del Grupo Éxito por la familia Calleja, de El Salvador, en enero de 2024. Los Calleja desembolsaron cerca de US$1.020 millones por el 86,84 % de las acciones de Éxito, casi 19 veces el monto total acordado por Día. Los US$53,8 millones de la transacción argentina equivalen apenas al 5,3 % de aquel desembolso. Las cifras corresponden a años y estructuras accionariales distintos.

También existe una amplia diferencia de facturación. En 2025, Grupo Éxito registró ingresos consolidados cercanos a $22 billones colombianos, aproximadamente US$5.428 millones, mientras Día Argentina reportó ventas netas equivalentes a unos US$1.242 millones. Éxito facturó alrededor de 4,4 veces más, pese a que Día tiene más tiendas. Una explicación es el menor tamaño de los locales de proximidad; otra, que las ventas de los franquiciados no se reconocen íntegramente como ingresos contables de Día. Además, Éxito incluye operaciones fuera de Colombia.

La rentabilidad ayuda a entender el precio. Grupo Éxito combina supermercados con negocios inmobiliarios y actividades complementarias, y obtuvo utilidades en 2025. Día Argentina, en cambio, reportó pérdidas netas y enfrenta un proceso de recuperación. Mientras los Calleja adquirieron una empresa más diversificada y rentable, De Narváez incorpora una extensa red comercial que necesita mejorar sus resultados. El precio de compra tampoco representa toda la inversión que podría requerir su transformación futura.

El desafío de convertir cobertura en rentabilidad

La integración ofrece oportunidades: combinar las compras de gran volumen de ChangoMás con la frecuencia de las tiendas Día, negociar mejor con proveedores, desarrollar marcas propias y compartir logística y tecnología. Pero también supone coordinar franquiciados, conservar una propuesta de precios competitiva y evitar que las distintas marcas del grupo terminen disputándose los mismos clientes.

Para Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall & Retail, el verdadero liderazgo no se define únicamente por contar con más de mil establecimientos. La medida decisiva será incrementar las ventas por metro cuadrado, recuperar márgenes y lograr que la mayor escala reduzca los costos operativos.

La historia tiene un significado especial para Colombia. El nieto de uno de los fundadores de Almacenes Tía, nacido en Bogotá y formado en los depósitos familiares, vuelve a ser protagonista del comercio argentino. Después de vender Casa Tía en 1998, regresar con Walmart en 2020 e intentar comprar Carrefour en 2025, De Narváez apuesta ahora por Día. Su principal reto ya no será reunir más supermercados, sino transformar esa cobertura extraordinaria en un negocio rentable y sostenible.

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