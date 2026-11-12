La cuenta de salud podría cambiar para miles de trabajadores desde 2027. Si el Congreso aprueba la Ley de Rescate Económico, los empleados que reciben más de dos salarios mínimos tendrían que destinar un porcentaje mayor de su sueldo a la cotización. La propuesta modifica el aporte del trabajador, aunque todavía es un proyecto y no una norma vigente.

Sigue a PULZO en Discover

El cambio dependería de los ingresos. Actualmente, el empleado aporta el cuatro por ciento de su salario y el empleador, el 8,5 por ciento. La iniciativa conserva el porcentaje de la empresa, pero establece ocho rangos para el trabajador: quienes reciben hasta dos salarios mínimos seguirían pagando el cuatro por ciento; por encima de ese umbral, la tarifa subiría gradualmente hasta el ocho por ciento.

Los ejemplos permiten dimensionar el impacto. Una persona que gana 15 millones de pesos pasaría de aportar 600.000 pesos al mes a pagar 975.000: 375.000 pesos adicionales. Alguien que reciba apenas 1.000 pesos más de dos salarios mínimos vería subir su aporte de 140.200 a 192.700 pesos, una diferencia mensual de 52.500. El nuevo porcentaje se aplicaría sobre todo el salario, no solo sobre el excedente.

Los independientes también tendrían ajustes. Hoy cotizan sobre una base equivalente al 40 por ciento de sus ingresos y pagan la tarifa completa. Con la propuesta, el porcentaje se mantendría hasta los dos salarios mínimos de base y subiría por tramos hasta el 15,5 por ciento. Un independiente con ingresos de 12 millones pasaría de pagar 600.000 a 624.000 pesos; quien recibe 20 millones subiría de 1.000.000 a 1.080.000 pesos.

Lee También

Los pensionados conservarían sus porcentajes actuales: cuatro por ciento para una mesada de un salario mínimo, diez por ciento para quienes reciben más de uno y hasta tres, y 12 por ciento para mesadas superiores.

La iniciativa también modificaría los alivios que tienen algunas empresas en aportes a salud, Sena e ICBF. Desde 2027, la exoneración total se limitaría a empleados que ganen hasta dos salarios mínimos; para ingresos superiores se reactivarían pagos empresariales.

El Gobierno sostiene que la reforma busca aumentar los recursos para financiar el sistema de salud. Sin embargo, el cambio depende del trámite legislativo. Las cifras muestran cuánto podría pagarse si el proyecto se aprueba, no un cobro actualmente vigente.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.