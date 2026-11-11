La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar a EPS Sanitas por las demoras en la entrega de medicamentos, la dispensación incompleta y las dificultades de acceso en las sedes farmacéuticas.

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La decisión, anunciada el 10 de noviembre de 2026, obliga a la entidad a implementar soluciones inmediatas para garantizar que sus afiliados reciban los tratamientos formulados y evitar interrupciones que puedan poner en riesgo su salud.

La orden establece atención prioritaria para pacientes con riesgo vital y personas con protección reforzada, entre ellas niños, adolescentes, mujeres gestantes, pacientes con cáncer, VIH, personas trasplantadas y quienes padecen enfermedades huérfanas.

Además, Sanitas deberá documentar cada reclamación por falta de medicamentos, informar el estado de los casos, demostrar las fechas de entrega efectiva y presentar los soportes de cumplimiento.

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También tendrá que reportar los avances de su plan de acción ante el organismo de vigilancia.

Por su parte, la EPS informó que trabaja en estabilizar su operación farmacéutica en Bogotá, donde Colsubsidio asumió el servicio desde el 1 de noviembre.

Según su balance, se han entregado 226.078 medicamentos, dispensado 119.116 fórmulas y realizado 4.317 entregas a domicilio, con una efectividad del 88 %. La Supersalud continuará vigilando el cumplimiento de las medidas.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.