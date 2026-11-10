Nueva EPS puso en marcha un plan de choque para agilizar el cumplimiento de las tutelas y fortalecer la prestación de servicios de salud a sus afiliados. La estrategia busca mejorar los tiempos de respuesta a las órdenes judiciales, acelerar las autorizaciones y ampliar la capacidad operativa de la entidad.

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La medida responde al crecimiento sostenido de las acciones de tutela en el sistema de salud, en medio de las dificultades para suministrar medicamentos e insumos y las afectaciones al flujo de recursos del sector.

Entre las principales acciones se encuentra el fortalecimiento de la gestión de notificaciones judiciales, la agilización de los servicios reclamados por los usuarios y una mayor capacidad de respuesta ante los despachos judiciales.

Además, se implementará una ruta especial para garantizar la prestación efectiva de los servicios ordenados por los jueces.

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Este mecanismo contará con recursos destinados tanto a la atención de los pacientes como al pago de la red prestadora de servicios de salud.

La entidad también vinculará nuevas capacidades y servicios especializados para apoyar la defensa judicial y mejorar la identificación y autorización de las atenciones requeridas.

Nueva EPS aseguró que el objetivo es optimizar sus procesos internos, cumplir los términos establecidos por la justicia y lograr que las órdenes de tutela se traduzcan en servicios efectivos para sus afiliados.

La entidad reiteró que continuará destinando recursos y fortaleciendo su gestión para garantizar el derecho fundamental a la salud.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.