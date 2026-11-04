El Gobierno Nacional prepara un proyecto de ley para eliminar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), según reveló Martha Alfonso, dirigente de Fecode.

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La iniciativa contempla trasladar la administración de la salud de los docentes oficiales, pensionados y sus beneficiarios a la Nueva EPS, entidad que asumiría el aseguramiento y la gestión integral de los servicios médicos.

El borrador establece un periodo de transición de hasta dos años para realizar el cambio. Durante ese tiempo, se garantizaría la continuidad de los tratamientos médicos, las autorizaciones y los servicios asistenciales, sin interrupciones para los afiliados.

La propuesta también contempla trasladar el manejo de las pensiones de los maestros a Colpensiones, que asumiría su administración, reconocimiento, liquidación y pago.

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Por su parte, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) quedaría encargado de administrar, reconocer y pagar las cesantías parciales y definitivas.

El proceso de eliminación del Fomag tendría una transición administrativa, financiera, contractual y operativa inicial de 12 meses, prorrogable por otros 12 meses mediante decisión justificada del Gobierno.

Para ejecutar el cambio, los ministerios de Educación, Hacienda, Salud y Trabajo coordinarían el traslado de las funciones y la supresión definitiva del fondo.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.