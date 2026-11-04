El caso de Paula Carley Coca, la joven asesinada en un establecimiento comercial de Santander, dejó varias preguntas sobre el hombre señalado de atacarla. Una de ellas tiene que ver con la cercanía que existía entre ambos y las circunstancias en las que llegaron a conocerse.

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La diferencia de edad entre Paula, de 23 años, y el hombre, de 63, también despertó interés alrededor de la historia y se difundieron rumores d euna supuesta relación. Sin embargo, de acuerdo con la versión de la policía, no eran pareja ni mantenían un vínculo sentimental, de acuerdo con información difundida por La Kalle.

El primer contacto entre los dos se produjo en el establecimiento donde trabajaba la joven, ubicado en el sector de Pinchote, sobre la vía que comunica a San Gil con Socorro. El hombre frecuentaba el negocio como cliente y fue allí donde empezó a coincidir con ella.

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Con el paso del tiempo, la situación habría tomado otro rumbo. Según los reportes conocidos por las autoridades, el sujeto comenzó a buscar un acercamiento personal con Paula, quien no correspondió a sus pretensiones. El rechazo habría sido un antecedente de los hechos que terminaron en tragedia.

La agresión ocurrió el domingo 1 de noviembre, mientras la joven se encontraba en su lugar de trabajo. El hombre llegó al establecimiento y la atacó con un arma cortopunzante. Las heridas fueron de tal gravedad que Paula murió poco después.

El ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad del negocio. Las imágenes muestran a la joven en una hamaca cuando el agresor se aproxima y la ataca. Aunque ella alcanza a levantarse e intenta alejarse, termina desplomándose a pocos metros.

La captura del señalado agresor en San Gil

Luego del ataque, el hombre salió del establecimiento y las autoridades pusieron en marcha un operativo para localizarlo. La búsqueda terminó en inmediaciones de la plaza de ferias de San Gil, donde fue ubicado y capturado.

El detenido fue identificado como Leonardo Gómez Bernal, de 63 años. Presentaba lesiones que, según los reportes del caso, se habría ocasionado él mismo, por lo que recibió atención médica bajo custodia policial.

La Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado. Según la información publicada por La Kalle, el procesado aceptó los cargos, mientras el caso continúa su curso ante la justicia.

Paula tenía 23 años y había estudiado Tecnología en Investigación Policial. Su aspiración era ingresar a la Policía Nacional, una meta profesional que había comenzado a construir mientras trabajaba en el establecimiento comercial donde ocurrió la agresión.

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