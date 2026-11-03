Un hombre de 63 años fue capturado luego de atacar con un arma cortopunzante a Paula Carley Coca Murcia, una joven de 23 años que trabajaba en un establecimiento comercial de Pinchote, Santander.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Investigan asesinato de Yuly Avilés en Bosa Porvenir, Bogotá; principal sospechoso es su expareja Edwin Murcia)

La agresión quedó registrada en las cámaras de seguridad del negocio y las imágenes permitieron conocer cómo se desarrollaron los momentos previos y posteriores al ataque.

El caso ocurrió el domingo 1 de noviembre, hacia las 12:40 del mediodía, en un café ubicado en el kilómetro 2 de la carretera que comunica a San Gil con Socorro. Paula se encontraba en su lugar de trabajo cuando el hombre llegó al establecimiento y se acercó a ella.

Lee También

En la grabación se observa a la joven recostada en una hamaca mientras conversa con el señalado agresor. Segundos después, el hombre se abalanza sobre ella y comienza a atacarla con un objeto cortopunzante. La situación provoca una reacción inmediata de quienes estaban en el establecimiento.

De acuerdo con las imágenes conocidas por Noticias Caracol, dos personas que permanecían sentadas en una de las mesas se levantaron para auxiliar a Paula. Durante esos momentos, el agresor también habría intentado atacar a una de las personas que se acercó a socorrerla.

La joven consiguió alejarse de su atacante y alcanzó a revisar las heridas que había sufrido. Sin embargo, avanzó unos metros y terminó desplomándose en el establecimiento, mientras los presentes intentaban ayudarla.

Paula fue trasladada de urgencia a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil. Pese a la atención médica, falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Hombre de 63 años huyó del establecimiento y fue capturado en San Gil

Después de la agresión, el señalado responsable abandonó el lugar y escapó por la vía nacional. La Policía recibió el reporte de lo ocurrido y puso en marcha un plan candado para localizarlo antes de que pudiera alejarse de la zona.

El operativo permitió ubicarlo en el sector de La Feria, en San Gil. Según informó la Policía, el hombre fue capturado en flagrancia y presentaba lesiones que se habría ocasionado a sí mismo, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial bajo custodia de los uniformados.

El procedimiento permitió ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumió las actuaciones judiciales por la muerte de la joven.

Posteriormente, el capturado fue identificado como Leonardo Gómez Bernal. Según informó Vanguardia, durante las audiencias preliminares aceptó los cargos que le formuló la Fiscalía por feminicidio agravado. Un juez le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Por la crudeza de las imágenes, el video del ataque contra Paula Coca no será reproducido en este artículo. Sin embargo, puede consultarse en el siguiente enlace: Ver video.

¿Qué se sabe de la relación entre Paula y el hombre de 63 años?

Las primeras informaciones sobre el caso apuntan a que el hombre frecuentaba el establecimiento comercial donde trabajaba Paula. Según los detalles conocidos por La Kalle, los acercamientos habrían pasado de las visitas habituales como cliente a manifestaciones de interés sentimental que la joven no correspondía.

Dicha información publicada por ese medio señala que Paula había rechazado las pretensiones del hombre, quien presuntamente comenzó a acosarla e intimidarla de manera insistente.

La investigación también busca esclarecer las circunstancias que rodearon el ataque y los antecedentes de la conducta del señalado agresor hacia la joven.

Paula era tecnóloga en Investigación Policial y uno de sus proyectos era ingresar formalmente a la Policía Nacional. Su muerte causó conmoción en Santander, donde familiares y allegados se reunieron para rendirle homenaje y pedir justicia.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.