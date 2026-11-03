Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El departamento de Santander enfrenta de nuevo una situación dolorosa tras el violento asesinato de Paula Carley Coca Murcia, una joven de 23 años que fue atacada el domingo 1 de noviembre mientras cumplía con sus labores en un establecimiento comercial del kilómetro 2 de la vía San Gil-Socorro, municipio de Pinchote. Según información recopilada por medios locales, la joven fue víctima de un acto de feminicidio y las autoridades actuaron rápidamente capturando al presunto responsable, un hombre de 63 años, señalado como el autor del crimen.

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De acuerdo con las primeras versiones recogidas sobre el caso, Paula habría sido blanco de acercamientos persistentes y no correspondidos por parte del agresor, quien además no habría aceptado que la joven mantuviera una relación sentimental con otra persona. El trágico episodio ocurrió cerca de las 12:40 del mediodía, cuando el supuesto atacante llegó al lugar de trabajo de Paula, sostuvo una discusión y, tras ella, la agredió con un arma cortopunzante. Versiones preliminares apuntan a que durante el ataque, el agresor pronunció una frase que evidencia una motivación posesiva: "Si no era para mí, no es para nadie más".

Tras el violento hecho, Paula fue trasladada a la Clínica Santa Cruz de la Loma, ubicada en San Gil, donde el personal médico trató de salvar su vida. Sin embargo, dada la gravedad de las heridas, falleció minutos después. La noticia causó consternación no solo entre familiares y amigos, sino también en quienes conocían su historia, pues Paula era tecnóloga en Investigación Policial y tenía el objetivo de ingresar a la Policía Nacional, un sueño truncado por el crimen.

La Policía puso en marcha un operativo especial para encontrar al responsable y, gracias a un plan candado, se logró su captura en flagrancia en el sector de la plaza de ferias de San Gil. El teniente coronel Duván Francisco Gélvez Ferreira afirmó que el hombre presentaba lesiones autoinfligidas, por lo que fue llevado a un centro asistencial bajo custodia y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades investigan el caso como presunto feminicidio y trabajan para esclarecer si existían antecedentes de acoso y la responsabilidad penal del capturado. La indignación y el llamado a la justicia se oyen entre allegados, colectivos de mujeres y la comunidad del sector, quienes rechazan con firmeza este acto de violencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el presunto feminicidio de Paula Carley Coca Murcia en Santander?

Hasta el momento, versiones entregadas por las autoridades confirman que Paula Carley Coca Murcia fue atacada en su lugar de trabajo por un hombre de 63 años, quien habría insistido en acercamientos no correspondidos y no aceptaba la relación sentimental de la joven. La investigación está en curso para determinar las circunstancias exactas del ataque y posibles antecedentes de acoso, de acuerdo con información recogida en el reporte policial y testimonios mencionados por los medios.

¿Cuál es la situación legal del hombre capturado por el asesinato de Paula Carley Coca Murcia?

El presunto responsable del feminicidio fue capturado en flagrancia tras un operativo realizado por la Policía en San Gil; fue trasladado a un centro médico debido a lesiones autoinfligidas y luego quedó bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación. Actualmente, las autoridades avanzan en la investigación para determinar la responsabilidad penal del hombre en este caso.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.