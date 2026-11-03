Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Dos hostales ubicados en inmediaciones de la plaza de la 21, en Ibagué, fueron cerrados tras una inspección realizada por las autoridades sanitarias municipales. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Ibagué, el operativo reveló que ambos establecimientos no cumplían los requisitos mínimos de higiene para atender a quienes necesitaban servicios de alojamiento. Entre las irregularidades detectadas por los equipos de inspección, se encontraron cucarachas en diferentes áreas, humedad en los baños, colchones deteriorados y ropa de cama en mal estado, lo que generó inquietud sobre el impacto en la salud de los huéspedes.

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Adicional a esto, se reportó la acumulación de residuos y el manejo inadecuado de los mismos, sumado a desorden y ausencia de limpieza en distintos espacios de los hostales. Todos estos factores fueron considerados riesgos potenciales para quienes hacían uso de estos servicios. Según declaraciones de Yennifer Guzmán, secretaria de Salud de Ibagué, “encontramos condiciones sanitarias absolutamente inaceptables. No podemos permitir que establecimientos que prestan servicios de alojamiento funcionen en estas condiciones y pongan en riesgo la salud de los ciudadanos. Por eso, actuamos de manera contundente y ordenamos su cierre”.

Las autoridades municipales establecieron medidas sanitarias de seguridad e impidieron que los negocios siguieran operando, hasta tanto no corrigieran las fallas identificadas y cumplieran con la normativa vigente. El cierre se mantendrá de forma indefinida, y solo cuando se verifique que las condiciones de higiene han sido subsanadas, y que los establecimientos respetan las normas, podrán volver a abrir sus puertas al público.

Los cierres se llevaron a cabo durante operativos de inspección sorpresa adelantados por la Administración Municipal, con el objetivo de proteger la salud pública y garantizar que los lugares destinados a la estadía de personas cumplan con las condiciones mínimas exigidas por la normativa sanitaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué cerraron dos hostales cerca de la plaza de la 21, en Ibagué?

Los dos hostales fueron cerrados por orden de la Secretaría de Salud de Ibagué debido a que durante una inspección sanitaria se encontraron múltiples irregularidades, como presencia de cucarachas, humedad en diferentes áreas, colchones y ropa de cama en mal estado, acumulación de residuos y condiciones generales de desorden e insalubridad, lo que representaba un riesgo para quienes usaban estos servicios.

¿Cuándo pueden reabrir los hostales cerrados en Ibagué tras la inspección?

Los hostales solo podrán reabrir cuando las autoridades sanitarias verifiquen que todas las condiciones inadecuadas han sido corregidas y los establecimientos cumplan con la normativa vigente relacionada con la higiene y la seguridad para los huéspedes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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