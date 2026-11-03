Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La prestación del servicio de aseo en seis municipios del Tolima experimenta un cambio importante gracias a la modernización emprendida por Interaseo, que anunció la llegada de dos nuevos vehículos compactadores modelo 2027. Según información oficial compartida por la empresa, estas unidades fueron integradas formalmente a la flota operativa de la Regional Tolima el 22 de agosto, integrándose con el objetivo de ampliar la cobertura, asegurar la continuidad de los servicios y aumentar la eficiencia en la recolección de residuos.

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Los nuevos compactadores, identificados con las placas WOZ-706 y WOZ-707, representan una apuesta por la renovación tecnológica dentro de la empresa, fundamentales para mejorar las rutas de aseo. De acuerdo con los datos proporcionados por Interaseo, estos vehículos facilitarán la labor diaria en municipios como Ibagué, Ambalema, Cunday, Rovira, Ortega y Suárez, donde la Regional Tolima tiene presencia activa desarrollando su labor de recolección y manejo de residuos.

La iniciativa de incorporar estos vehículos no solo responde a la necesidad de optimizar rutas y mejorar la logística, sino que también está alineada con las responsabilidades de Interaseo en cuanto a la construcción de entornos más limpios y sostenibles. La empresa enfatizó que fortalecer estas operaciones es clave para garantizar una mejor capacidad de respuesta ante los retos diarios que supone la gestión de residuos en estos territorios.

En la actualidad, la presencia operativa de Interaseo en los municipios mencionados evidencia el compromiso de la compañía con el desarrollo sostenible y la salud pública. La decisión de sumar nuevas tecnologías a la flota ratifica su interés por atender no solo el crecimiento poblacional y las demandas logísticas, sino también por mantener estándares de calidad en el servicio que presta tanto a residentes urbanos como rurales.

Con las recientes incorporaciones, la estrategia de la compañía apunta a robustecer su infraestructura y mejorar su capacidad para responder rápidamente ante las necesidades de los habitantes de Tolima. En consecuencia, este proceso de modernización se presenta como un paso relevante para el fortalecimiento de la prestación del servicio de aseo regional, garantizando mayor cobertura y eficacia en la operación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles municipios del Tolima se benefician con los nuevos compactadores de Interaseo?

Según la información de Interaseo, los municipios de Ibagué, Ambalema, Cunday, Rovira, Ortega y Suárez serán los beneficiados de manera directa con la incorporación de los nuevos vehículos compactadores modelo 2027, fortaleciendo el servicio de recolección de residuos en la región.

¿Qué impacto tiene la modernización de los vehículos de aseo en la eficiencia de la recolección de residuos?

De acuerdo con Interaseo, la integración de vehículos compactadores más modernos permite optimizar las rutas, garantizar la continuidad del servicio y mejorar la eficiencia operativa. Esto contribuye a tener entornos más limpios, saludables y sostenibles en los municipios en los que la empresa desarrolla sus actividades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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