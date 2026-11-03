El fuerte temblor que sacudió a Chaparral, en el sur del Tolima, durante la madrugada de este martes 3 de noviembre, obligó a miles de habitantes a salir de sus viviendas y buscar refugio en calles y parques. El movimiento, de magnitud 5,6 y registrado a las 4:13 a. m., provocó daños en varias casas, principalmente en paredes y techos, y despertó el temor de una población que ha sentido numerosos sismos durante las últimas semanas.

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La emergencia también se vivió en las zonas rurales del municipio, donde cerca de 30.000 campesinos están distribuidos en 153 veredas y seis corregimientos. Según los reportes iniciales de la Defensa Civil del Tolima, al menos ocho viviendas de la zona urbana presentaron afectaciones. Además, una mujer resultó herida en la cabeza luego de que parte de su vivienda cayera sobre ella en la vereda Vista Hermosa, corregimiento de Calarma.

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El mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil departamental, explicó que se encontraron grietas y paredes caídas en sectores como El Rocío, La Loma, Divino Niño y Versalles. “No tenemos reportes de afectaciones graves, no hay pérdidas humanas”, afirmó el funcionario, quien señaló que los organismos de socorro continuaban revisando otros barrios y corregimientos para establecer el alcance de los daños.

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El temor de los habitantes también está relacionado con la actividad sísmica reciente. Desde el 20 de septiembre se han registrado 1.830 movimientos telúricos en la zona, de acuerdo con el balance entregado en la información conocida. El más reciente fue el de mayor intensidad, mientras que uno anterior alcanzó magnitud 4,3. La mayoría de los eventos habían sido de baja intensidad y no habían dejado víctimas.

El periodista Jimmer Fernando Osorio Osorio contó que las calles se llenaron de familias que salieron de sus casas en medio del movimiento. “Las calles estaban repletas de niños, jóvenes y adultos; todos lloraban, gritaban y de rodillas suplicamos a Dios que detuviera el temblor”, relató en lo recopilado por El Tiempo. También describió el sacudón como “muy fuerte, largo” y señaló que observó varias viviendas con grietas.

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Yesid Cadena, jefe de prensa de la Alcaldía de Chaparral, también salió con su esposa y sus hijos hacia una zona despejada del barrio El Edén. Según contó, la familia regresó a su vivienda hacia las 7:30 de la mañana, después de esperar por temor a nuevas réplicas. “Tuvimos varias réplicas, unas fuertes y otras de menor intensidad; por ese motivo, lo aconsejable para todos es tener calma, no regresar tan rápido a las viviendas y apartamentos”, recomendó. Mientras avanzan las inspecciones, las autoridades mantienen la evaluación de las afectaciones en el municipio.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.